Экономика
Россию покинули тысячи миллионеровLenta.ru вчера в 13:55
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth. Россия занимает второе место по оттоку из страны богачей, уступая только Китаю, который оставили 15 тысяч миллионеров.
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Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом.
Обновлено в 07:25
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Церковники отказались расторгать брак Петросяна и Степаненко
Евгений Петросян попросил церковников развенчать его брак с Еленой Степаненко.
Обновлено в 08:17
Футбол
В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.
Обновлено в 07:00
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Юрист прокомментировал приговор Ассанжа
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:37
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy
Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
FT: Трамп пошел на уступки ради заключения торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп решил отказаться от обвинений Китая в возможных попытках кибершпионажа из-за заключения торговой сделки, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 07:02
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Хоккей
Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
Бобровский отразил 36 из 37 бросков в матче с «Бостон Брюинз», что позволило «Коламбусу» выиграть со счётом 2:1 и выйти вперёд в серии.
Обновлено в 05:06
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Авто
Новое поколение спортивных Audi S4 и S4 Avant оснастили дизелем
В экстерьере спортивных новинок появился новый аэродинамический обвес, колесные диски особого дизайна, а в салоне использовали кожу, алькантару, карбон, а еще в панели приборов будет особая тема оформления.
Обновлено в 07:50
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за день
Обновлено 29 апреля в 12:54
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Обновлено вчера в 09:11
Политика
В ЕК призвали Польше не использовать ЕС в качестве «дойной коровы»
Процедура согласно статьи 7 теоретически может привести к тому, что Польша утратит свое право голоса в ЕС, хотя Катайнен признал, что эта угроза до сих пор не вызвала никакой ответной реакции со стороны Варшавы.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном певицы Алсу
Считанные часы назад Солнцев жестоко подшутил и над 2-летним сыном артистки.
Обновлено в 03:31
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Помпео: российские ЗРК не помешают вторжению США в Венесуэлу
Майк Помпео: «Думаю, никто не должен заблуждаться, что если президент (США) примет такое решение, если он выберет военное решение, то военные США будут иметь возможность его выполнить таким образом, который позволит достигнуть желаемого президентом результата».
Обновлено в 01:48