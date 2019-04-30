Экономика

Россию покинули тысячи миллионеровLenta.ru вчера в 13:55

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth. Россия занимает второе место по оттоку из страны богачей, уступая только Китаю, который оставили 15 тысяч миллионеров.
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Россию за год покинули семь тысяч долларовых миллионеров

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Миллионеры массово покидают Россию

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В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
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Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом.
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Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым

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Общество

Названо число задержанных на первомайских акциях в России

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Происшествия

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
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Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

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Опубликовано фото новой формы «Реала»

Опубликовано фото новой формы "Реала" на следующий сезон.
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КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
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Церковь отказала Петросяну в аннуляции венчания со Степаненко

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Мюллер пожаловался на извращение сути его доклада генпрокурором США

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Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

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Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

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Финансы

Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето

Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
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Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
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Ушла из жизни французская актриса Анемон

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Российская банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная к ЧМ-2018 по футболу, стала одной из самых красивых купюр мира.
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Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса

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