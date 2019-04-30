Экономика
Россию покинули тысячи миллионеровLenta.ru вчера в 13:55
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth. Россия занимает второе место по оттоку из страны богачей, уступая только Китаю, который оставили 15 тысяч миллионеров.
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Футбол
Кутузов: «Роналду задавал мне тысячу вопросов про „Милан“»
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Обновлено в 06:38
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Обновлено в 05:05
Музыка
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Обновлено в 06:02
Общество
В Ингушетии депутат украл невесту
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Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
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Происшествия
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Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом.
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Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Названо число задержанных на первомайских акциях в России
Обновлено в 08:40
Происшествия
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Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
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Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
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Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года
Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Политика
Мюллер пожаловался на извращение сути его доклада генпрокурором США
Специальный прокурор США Роберт Мюллер возмущен тем, что генпрокурор Уильям Барр представил неполную версию доклада о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено в 05:28
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
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Политика
Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году
За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
Политика
В Венесуэле весь день продолжались вооруженные стычки на улицах
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Обновлено вчера в 19:22
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Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
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Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»
Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
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Кино
Ушла из жизни французская актриса Анемон
Обновлено в 00:53
Политика
Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии
Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.
Обновлено вчера в 18:01
Спорт
100-рублевая купюра признана одной из самых красивых банкнот мира
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Обновлено в 04:25
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Обновлено вчера в 17:44