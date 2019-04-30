Россию покинули тысячи миллионеровLenta.ru вчера в 13:55

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth. Россия занимает второе место по оттоку из страны богачей, уступая только Китаю, который оставили 15 тысяч миллионеров.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Общество Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.

Культура В Киеве умер создатель герба украинской столицы Известный украинский скульптор и создатель герба Киева Борис Довгань умер в Киеве на 91-м году жизни.

Общество В Ингушетии депутат украл невесту Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции "Единая Россия" в Народном собрании республики решил на ней жениться.

Авто Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.

Происшествия WikiLeaks осудила приговор Ассанжу Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.

Футбол Опубликовано фото новой формы «Реала» Опубликовано фото новой формы "Реала" на следующий сезон.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Авто Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.

Политика Мюллер пожаловался на извращение сути его доклада генпрокурором США Специальный прокурор США Роберт Мюллер возмущен тем, что генпрокурор Уильям Барр представил неполную версию доклада о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Политика Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.

Политика Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.

Политика В Венесуэле весь день продолжались вооруженные стычки на улицах Николас Мадуро призвал граждан страны к мобилизации. Twitter Оппозиция собралась на площади Альтамира в одном километре от военной базы.

Финансы Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.

Шоу-бизнес Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица» Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.

Политика Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.