Экономика

Россию покинули тысячи миллионеровLenta.ru вчера в 13:55

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth. Россия занимает второе место по оттоку из страны богачей, уступая только Китаю, который оставили 15 тысяч миллионеров.
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Тысячи долларовых миллионеров покинули Россию — исследование

Телеканал 360°вчера в 16:11

Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю

Профильвчера в 13:08

Россию покинули тысячи миллионеров

Lenta.ruвчера в 13:55

Россию за год покинули семь тысяч долларовых миллионеров

Говорит Москвавчера в 15:50

Россия уступила только Китаю по числу эмигрировавших миллионеров

Forbesвчера в 11:19

Миллионеры массово покидают Россию

URA.Ruвчера в 16:10

Лондон наш. Куда уезжают российские бизнесмены, и какие проблемы ждут их в эмиграции

Дождьвчера в 06:47
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Общество

С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»

Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Общество

В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов

В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 9,5 тысяч пиратских сайтов спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону.
Обновлено в 05:25
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Кино

Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»

Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Политика

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Обновлено в 06:35
Происшествия

В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте задержали нескольких участников согласованного первомайского шествия «Свободному Петербургу — свободные выборы».
Обновлено в 06:12
Политика

Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле

Обновлено в 00:59
Общество

Собянин поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы

Первым поздравил их с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 06:21
Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено вчера в 05:27
Авто

Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport

Шпионы застали автомобиль в камуфляже, однако это не помешало рассмотреть новую Granta Sport.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским

В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие

Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44
Здоровье

ФАС предложила изучить опыт ВОЗ для формирования перечней важнейших лекарств

Федеральная антимонопольная служба предложила рассмотреть опыт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при формировании российских перечней лекарств, включенных в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 00:25
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Политика

Посол Венесуэлы заявила о готовности страны защищаться от вторжения

Посол Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера заявила в Брюсселе, что ее страна стала жертвой блокады со стороны США, но не станет жертвой вторжения.
Обновлено в 04:55
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Футбол

«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ

В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Гаджеты

Компания Samsung разрабатывает «невидимые» камеры для смартфонов

Дактилоскопические сканеры в смартфонах являются относительно новой технологией, однако уже сейчас их размещают под экраном таким образом, что их не видно невооруженным взглядом.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Кузбассе без вести пропал школьник

Обновлено вчера в 06:46
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Авто

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено вчера в 09:25
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