Россию покинули тысячи миллионеровLenta.ru вчера в 13:55

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth. Россия занимает второе место по оттоку из страны богачей, уступая только Китаю, который оставили 15 тысяч миллионеров.

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Общество В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 9,5 тысяч пиратских сайтов спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону.

Энергетика На Украине подешевел газ для населения «Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.

Кино Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях» Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».

Происшествия В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия В Санкт-Петербурге на Невском проспекте задержали нескольких участников согласованного первомайского шествия «Свободному Петербургу — свободные выборы».

Общество Собянин поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы Первым поздравил их с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.

Общество На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Экономика ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.

Футбол Тоттенхэм — Аякс 0:1 Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».

Авто Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport Шпионы застали автомобиль в камуфляже, однако это не помешало рассмотреть новую Granta Sport.

Политика Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.

Здоровье ФАС предложила изучить опыт ВОЗ для формирования перечней важнейших лекарств Федеральная антимонопольная служба предложила рассмотреть опыт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при формировании российских перечней лекарств, включенных в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Политика Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.

Политика Посол Венесуэлы заявила о готовности страны защищаться от вторжения Посол Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера заявила в Брюсселе, что ее страна стала жертвой блокады со стороны США, но не станет жертвой вторжения.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Театры Сухоруков объяснил отмену спектаклей Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.

Происшествия Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.

Футбол «Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».

Музыка Алсу примет участие в «Евровидении-2019» Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.

Шоу-бизнес Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.

Транспорт В России появились новые дорожные знаки С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.

Гаджеты Компания Samsung разрабатывает «невидимые» камеры для смартфонов Дактилоскопические сканеры в смартфонах являются относительно новой технологией, однако уже сейчас их размещают под экраном таким образом, что их не видно невооруженным взглядом.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.