Экономика

Россию покинули тысячи миллионеровLenta.ru вчера в 13:55

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth. Россия занимает второе место по оттоку из страны богачей, уступая только Китаю, который оставили 15 тысяч миллионеров.
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Тысячи долларовых миллионеров покинули Россию — исследование

Телеканал 360°вчера в 16:11

Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю

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Россию покинули тысячи миллионеров

Lenta.ruвчера в 13:55

Россию за год покинули семь тысяч долларовых миллионеров

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Россия уступила только Китаю по числу эмигрировавших миллионеров

Forbesвчера в 11:19

Миллионеры массово покидают Россию

URA.Ruвчера в 16:10

Лондон наш. Куда уезжают российские бизнесмены, и какие проблемы ждут их в эмиграции

Дождьвчера в 06:47
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
Происшествия

На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции

Обновлено в 09:43
Авто

Футболист Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

Bugatti La Voiture Noir на сегодняшний день является самым дорогим авто в мире.
Обновлено в 08:08
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0 (2-й тайм)

Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Мария Порошина трогательно простилась с ушедшей из жизни мамой

Известная актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала снимок, на котором она с одной из своих дочерей и мамой Натальей Красноярской, которая скончалась 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 12:11
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Футбол

Икер Касильяс поблагодарил всех за заботу об его здоровье

Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, поблагодарил всех, кто поддержал его в этот непростой момент.
Обновлено в 15:35
Космос

NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов

Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
Обновлено в 09:31
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком апреля в РПЛ

Обновлено в 15:59
Общество

В Новосибирске начинается «Монстрация»

В полдень 1 мая у Дома офицеров в центре Новосибирска начинается «Монстрация».
Обновлено в 01:02
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Хоккей

Коршков подписал контракт новичка с «Торонто»

В ближайшее время хоккеист прибудет в расположение Торонто Марлис фарм-клуба Торонто Мэйпл Лифс, чтобы сыграть в плей-офф АХЛ Кубке Колдера.
Обновлено в 10:04
Наука

Антропологи нашли останки первых жителей Тибета

Обновлено в 14:00
Политика

Зеленский извинился за плачущего Кадырова

В передаче Зеленского «Чисто News» были показаны кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Игры

Epic Games купила разработчиков Rocket League

Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.
Обновлено в 16:00
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Здоровье

Дагестанские травматологи провели уникальную операцию

Камалудин Убайдулаев – врач травматолог-ортопед, подчеркнул, что «Оперативное вмешательство посредством малоинвазивного остеосинтеза сокращает время операции до 30-40 минут, пациенту не требуется переливание крови, сохраняется кровоснабжение отломков».
Обновлено в 09:47
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей матчей Евро-2020

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий въезд в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 13:41
Театры

В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова

Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Политика

Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной войны

Обновлено в 06:26
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 14:07
Игры

С 1 мая игроки получат бесплатный доступ к Star Citizen

С сегодняшнего дня и до 8 мая абсолютно все геймеры имеют возможность бесплатной игры в космический симулятор Star Citizen, а также им позволят испытать самое новое игровое обновление.
Обновлено в 03:37
Политика

Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича

России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Наука

В речной фауне Великобритании обнаружили следы наркотических веществ

Обновлено в 10:25
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