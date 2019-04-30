Экономика
Россию покинули тысячи миллионеровLenta.ru вчера в 13:55
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth. Россия занимает второе место по оттоку из страны богачей, уступая только Китаю, который оставили 15 тысяч миллионеров.
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Авто
Футболист Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
Bugatti La Voiture Noir на сегодняшний день является самым дорогим авто в мире.
Обновлено в 08:08
Футбол
Барселона — Ливерпуль 3:0 (2-й тайм)
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Мария Порошина трогательно простилась с ушедшей из жизни мамой
Известная актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала снимок, на котором она с одной из своих дочерей и мамой Натальей Красноярской, которая скончалась 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 12:11
Футбол
Икер Касильяс поблагодарил всех за заботу об его здоровье
Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, поблагодарил всех, кто поддержал его в этот непростой момент.
Обновлено в 15:35
Космос
NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов
Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
Обновлено в 09:31
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком апреля в РПЛ
Обновлено в 15:59
Общество
В Новосибирске начинается «Монстрация»
В полдень 1 мая у Дома офицеров в центре Новосибирска начинается «Монстрация».
Обновлено в 01:02
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Хоккей
Коршков подписал контракт новичка с «Торонто»
В ближайшее время хоккеист прибудет в расположение Торонто Марлис фарм-клуба Торонто Мэйпл Лифс, чтобы сыграть в плей-офф АХЛ Кубке Колдера.
Обновлено в 10:04
Наука
Антропологи нашли останки первых жителей Тибета
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский извинился за плачущего Кадырова
В передаче Зеленского «Чисто News» были показаны кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Игры
Epic Games купила разработчиков Rocket League
Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.
Обновлено в 16:00
Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Здоровье
Дагестанские травматологи провели уникальную операцию
Камалудин Убайдулаев – врач травматолог-ортопед, подчеркнул, что «Оперативное вмешательство посредством малоинвазивного остеосинтеза сокращает время операции до 30-40 минут, пациенту не требуется переливание крови, сохраняется кровоснабжение отломков».
Обновлено в 09:47
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей матчей Евро-2020
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий въезд в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 13:41
Театры
В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова
Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Политика
Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной войны
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 14:07
Игры
С 1 мая игроки получат бесплатный доступ к Star Citizen
С сегодняшнего дня и до 8 мая абсолютно все геймеры имеют возможность бесплатной игры в космический симулятор Star Citizen, а также им позволят испытать самое новое игровое обновление.
Обновлено в 03:37
Политика
Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича
России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим
Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30