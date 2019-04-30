Экономика
Россию покинули тысячи миллионеровLenta.ru вчера в 13:55
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth. Россия занимает второе место по оттоку из страны богачей, уступая только Китаю, который оставили 15 тысяч миллионеров.
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Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку
Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку Кандидат в депутаты муниципального образования Сампсониевское Наталья Баринова при задержании получила перелом руки.
Обновлено в 08:07
Гаджеты
Huawei планирует выпустить 5G Smart TV в этом году
Согласно отчетам Nikkei Asian, китайский производитель Huawei планирует выпустить первый в мире Smart TV 5G в этом году.
Обновлено в 07:04
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам 6 месяцев, чтобы избавиться от иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Происшествия
При стрельбе в университете в Северной Каролине погибли два человека
Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в кампусе университета в американской Северной Каролине, сообщает телеканал WBTV.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
США впервые применили F-35 в боевых условиях
Обновлено в 10:15
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Наука
Лучевая диагностика: современная 3D-визуализация органов, телерадиология и анализ снимков с помощью ИИ
Как развивались технологии лучевой диагностики Точкой отсчета в истории лучевой диагностики принято считать 1895 год, когда профессор Вильгельм Конрад Рентген, проводя эксперименты с катодными трубками, открыл Х-лучи, позднее названные в его честь.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Определена дата телефонного разговора Лаврова и Помпео
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео проведут телефонный разговор в среду.
Обновлено в 09:48
Авто
Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor
Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило поработать над пикапом Ford Ranger, после чего он получил приставку VelociRaptor.
Обновлено в 06:57
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Глава американской делегации считает, что крымчане счастливы в России
Крымчане в 2014 году голосовали на референдуме осознанно и теперь счастливы в России, но Запад наказывает их за приверженность демократическим ценностям, заявил основатель организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Брюс Гэгнон — глава американской делегации общественных деятелей, приехавшей на полуостров.
Обновлено в 10:06
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19