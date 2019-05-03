Экономика
Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 годуНТВ вчера в 00:25
В I квартале 2019 года российский Центробанк закупил 55,3 тонны золота и довел объем резервов до 2168,3 тонн. Как говорится в докладе WGC, Россия вышла в лидеры по закупкам золота, стремясь уменьшить зависимость от американского доллара на случая введения новых санкций.
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Эксперт оценил сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году
RT на русскомвчера в 13:36
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