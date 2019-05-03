Экономика

Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 годуНТВ вчера в 00:25

В I квартале 2019 года российский Центробанк закупил 55,3 тонны золота и довел объем резервов до 2168,3 тонн. Как говорится в докладе WGC, Россия вышла в лидеры по закупкам золота, стремясь уменьшить зависимость от американского доллара на случая введения новых санкций.
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Эксперт оценил сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году

RT на русскомвчера в 13:36

Россия стала мировым лидером по закупкам золота

Газета.Ruвчера в 06:01

Главные новости к утру 3 мая

Коммерсантъвчера в 00:05

Эксперты назвали Россию крупнейшим покупателем золота в мире

РБК02 мая в 22:43

Россия в I квартале 2019 года стала лидером по закупкам золота

ТАСС02 мая в 20:37

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Интерфакс02 мая в 19:11

Россию назвали рекордсменом по закупке золота в 2019 году

Известия02 мая в 18:48
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Политика

Что обсудили Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров

В пятницу, 3 мая, по инициативе американской стороны состоялся продолжительный телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Убийца 13 человек в Мексике оказался нефтяником-наркоторговцем

Подозреваемый в организации убийства сразу 13 человек на празднике в мексиканском городе Минатитлан (штат Веракрус), задержанный в пятницу, оказался сотрудником нефтяной компании Pemex, выявлены его связи с наркоторговлей.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору овощей и фруктов, указав на необходимость приобретать продукцию только в специально установленных местах у продавцов, строго соблюдающих правила личной гигиены.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Здоровье

Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы

Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Авто

Chevrolet показал обновленный Camaro

Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

В МВД ДНР изменили процедуру оформления гражданства России

«Для удобства граждан Донецкой народной республики в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 04:34
Политика

В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус

Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено вчера в 14:18
Шоу-бизнес

Элтон Джон рассказал, почему они с мужем больше не заводят детей

Знаменитый британский музыкант и композитор Элтон Джон пожаловался, что возраст не позволяет им с мужем завести больше детей.
Обновлено вчера в 16:43
Кино

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»

Несколько дней назад в Крыму стартовали съемки продолжения популярной исторической трилогии "Гардемарины".
Обновлено вчера в 13:19
Хоккей

«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет

Обновлено вчера в 22:45
Политика

В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских

Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 00:29
ЖКХ

В Челябинске заканчивается отопительный сезон

Ознакомится с распоряжением главы города можно на сайте администрации Челябинска в разделе «Нормативно-правовые акты».
Обновлено вчера в 12:32
Футбол

«Реал» решил сделать Куртуа основным вратарем, Навас покинет клуб

Мадридский «Реал» решил сделать Тибо Куртуа основным вратарем команды.
Обновлено вчера в 19:31
Общество

Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек

Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Нидерланды экстрадировали украинского хакера в США

Нидерланды экстрадировали на территорию Соединенных Штатов украинского хакера Алексея Иванова.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода в Москве

Чемпионка Европы по художественной гимнастке Диана Боциева попала в ДТП в центре столицы.
Обновлено вчера в 14:00
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено вчера в 00:53
Происшествия

В Кургане три человека пострадали при крупном пожаре в жилом доме

Количество пострадавших при пожаре в жилом доме в Кургане, который вспыхнул после взрыва баллона с газом, увеличилось до трех человек.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Технологии

Meizu привлекла дополнительное финансирование, Джек Вонг сохранил контрольный пакет акций

Джек Вонг (Jack Wong), основатель и генеральный директор Meizu, остается крупнейшим акционером компании.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие

Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ

План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено вчера в 06:39
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Хоккей

Коршков забросил шайбу в первом матче за фарм-клуб «Торонто» в плей-офф АХЛ

Российский нападающий Егор Коршков стал автором гола в своем первом матче за фарм-клуб "Торонто" в плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ).
Обновлено вчера в 22:41
Игры

Опубликованы системные требования для RAGE 2

Bethesda опубликовала официальные системные требования для RAGE 2 на PC.
Обновлено вчера в 03:17
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

«Зенит» прибыл в Грозный на матч с «Ахматом»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» прибыл в Грозный на матч 27 тура чемпионата России с местным «Ахматом».
Обновлено вчера в 11:37
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