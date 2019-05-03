Россию обвинили в подготовке военного обострения в ДонбассеNews.ru вчера в 23:42

Замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука обвинил Россию в подготовке военного обострения в Донбассе. По его словам, об этом говорит количество российских войск, сосредоточенных на границе Украины.

Россию обвинили в подготовке военного обострения в Донбассе

Армия и оружие Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57 Руководитель Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Россия «готова сотрудничать» с Турцией по продаже истребителей Су-57 в случае, если Анкара перестанет участвовать в программе по производству американских самолетов F-35.

Экономика Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.

Футбол УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Происшествия В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии В Петербурге на Стрелке Васильевского острова гражданка Китая упала в Неву во время фотосессии, сообщает региональное управление МЧС.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.

Политика Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.

Общество Спасатели дали советы по тушению травяного пожара Если же пожар уже разгорелся и потушить его своими силами невозможно, необходимо как можно быстрее оповестить пожарную охрану, позвонив по телефону "101" или "01" и сообщить об обнаруженном очаге возгорания и объяснить, как до него быстро добраться.

Финансы Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини «Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», - написала Толкалина в профиле.

Политика ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на выборах главы государства.

Шоу-бизнес Никите Преснякову провели медицинское обследование Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.

Происшествия Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.

Хоккей НХЛ объяснила, почему спорный гол Панарина был засчитан Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала объяснение, почему арбитры засчитали гол нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.

Происшествия В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами, заявил в интервью порталу Bihus.info предприниматель Игорь Коломойский.

Футбол «МЮ» готов платить Санчесу половину зарплаты, чтобы избавиться от чилийца По информации источника, Уле-Гуннар Сульшер недоволен результатами чилийца в «МЮ» и хочет продать его в другой клуб уже этим летом.

Происшествия В Петербурге суды сработали в экстренном режиме Правозащитники уже осудили действия петербургских властей. Невский районный суд Петербурга поздно ночью вынес приговор Пивоварову и Шуршеву.

Шоу-бизнес Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.

Политика В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.

Музыка Кузбассовец подарил Сергею Лазареву кусок угля Горняк из Кузбасса подарил певцу Сергею Лазареву кусок угля и пожелал удачи на Евровидении.

Экономика В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".

Политика Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Музыка Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении» Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.