Политика
Россию обвинили в подготовке военного обострения в ДонбассеNews.ru вчера в 23:42
Замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука обвинил Россию в подготовке военного обострения в Донбассе. По его словам, об этом говорит количество российских войск, сосредоточенных на границе Украины.
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В украинском правительстве заговорили о готовности России к «военному обострению»
Московский Комсомолецвчера в 23:37
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Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
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В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на выборах главы государства.
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Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала объяснение, почему арбитры засчитали гол нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
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Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами, заявил в интервью порталу Bihus.info предприниматель Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 20:58
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«МЮ» готов платить Санчесу половину зарплаты, чтобы избавиться от чилийца
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В Петербурге суды сработали в экстренном режиме
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Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
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Кузбассовец подарил Сергею Лазареву кусок угля
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В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу
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Обновлено в 04:33
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Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
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Шнуров написал стихи о строительстве мусорного полигона в Шиесе
Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров в привычной стихотворной форме высказался о событиях в Шиесе Архангельской области, где население протестует против строительства мусорного полигона для московских отходов.
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