Политика
Украинский посол обвинил Россию в ссорах Варшавы и Киева
Украинский посол обвинил Россию в ссорах Варшавы и КиеваREGNUM19:55
Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица возложил на Россию ответственность за ухудшение украинско-польских отношений.
REGNUM19:55
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Политика
Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы
Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам также нужен высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны страны.
Обновлено в 17:44
Политика
Спецрейс с 30 российскими детьми прибыл из Ирака в Россию
Специальный рейс с российскими детьми, чьи родители примкнули к террористам, прибыл из Ирака и приземлился на подмосковном аэродроме Раменское, передает ТАСС.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Сенатор сообщил о решении Трампа замедлить вывод войск США из Сирии
Дональд Трамп принял решение замедлить уход американских солдат из Сирии, хотя по-прежнему намерен позднее завершить вывод войск.
Обновлено в 20:29
Политика
Лукашенко назвал союз РФ и Белоруссии состоявшимся
"Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся", – процитировала его поздравление пресс-служба.
Обновлено в 13:03
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра
Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.
Обновлено в 12:53
Политика
Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО
Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов выразил сожаление по поводу предстоящего выхода США из состава организации.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Великобритания откроет военные базы в Азии и Карибском регионе
После выхода из состава ЕС, Великобритания планирует открыть свои военные базы в Азии и в Карибском регионе.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено в 17:05
Политика
Канцлер Австрии назвал условие для отмены санкций против России
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что поэтапное снятие санкций с России должно быть привязано к процессу урегулирования ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 20:37
Политика
МИД прокомментировал утечку личных данных журналистов BBC
Министерство иностранных дел не исключило, что появление в открытом доступе личных данных аккредитованных в России журналистов телерадиокомпании BBC связано со взломом интернет-ресурсов российского посольства в Лондоне.
Обновлено в 07:28
Политика
Лавров: Россия ответит на размещение в Европе ракет, запрещенных ДРСМД
Россия примет ответные меры в случае появления в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).
Обновлено в 07:32
Политика
Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии
Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения
Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.
Обновлено в 08:45
Политика
На Украине доля украинского языка в эфире телеканалов достигла 92%
92% достигла доля украинского языка в эфире телеканалов на Украине.
Обновлено в 13:33
Политика
Болсонару пообещал перенести посольство Бразилии в Иерусалим
Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил израильской делегации, что перенос посольства страны в Иерусалим является вопросом времени.
Обновлено в 12:38