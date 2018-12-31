Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица возложил на Россию ответственность за ухудшение украинско-польских отношений.

Украинский посол обвинил Россию в ссорах Варшавы и Киева

Политика Политика Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам также нужен высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны страны.

Политика Политика Спецрейс с 30 российскими детьми прибыл из Ирака в Россию Специальный рейс с российскими детьми, чьи родители примкнули к террористам, прибыл из Ирака и приземлился на подмосковном аэродроме Раменское, передает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор сообщил о решении Трампа замедлить вывод войск США из Сирии Дональд Трамп принял решение замедлить уход американских солдат из Сирии, хотя по-прежнему намерен позднее завершить вывод войск.

Политика Политика Лукашенко назвал союз РФ и Белоруссии состоявшимся "Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся", – процитировала его поздравление пресс-служба.

Политика Политика Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.

Политика Политика Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов выразил сожаление по поводу предстоящего выхода США из состава организации.

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания откроет военные базы в Азии и Карибском регионе После выхода из состава ЕС, Великобритания планирует открыть свои военные базы в Азии и в Карибском регионе.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

Политика Политика Канцлер Австрии назвал условие для отмены санкций против России Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что поэтапное снятие санкций с России должно быть привязано к процессу урегулирования ситуации на востоке Украины.

Политика Политика МИД прокомментировал утечку личных данных журналистов BBC Министерство иностранных дел не исключило, что появление в открытом доступе личных данных аккредитованных в России журналистов телерадиокомпании BBC связано со взломом интернет-ресурсов российского посольства в Лондоне.

Политика Политика Лавров: Россия ответит на размещение в Европе ракет, запрещенных ДРСМД Россия примет ответные меры в случае появления в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).

Политика Политика Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.

Армия и оружие Армия и оружие Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.

Политика Политика На Украине доля украинского языка в эфире телеканалов достигла 92% 92% достигла доля украинского языка в эфире телеканалов на Украине.