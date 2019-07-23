Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной КореиREGNUM 00:11
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны. Отмечается, что инцидент произошел у восточного побережья страны.
Читать в источнике
Оценить257
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 07:37, Вашингтон
Политика
Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии.
Обновлено в 07:27
Политика
Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:16
Музыка
Организатор объяснил, почему Metallica спела в Москве «Группу крови»
Обновлено вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:43
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Экономика
Российские производители уменьшили размер упаковки
Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.
Обновлено в 02:29
Политика
Партия Зеленского лидирует после обработки более 90% протоколов
Обновлено вчера в 22:39
Авто
Обновлённый внедорожник Suzuki XL6 рассекречен до премьеры
Официально представить Suzuki XL6 планируется 21 августа 2019 года. Новый внедорожник по дизайну не похож на предшественника.
Обновлено в 07:11
Наука
Ещё в яйце птенцы общаются друг с другом, предупреждая об опасностях
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Глава администрации губернатора Хакасии уходит с должности
Должность главы администрации губернатора Хакасии Павленко занял в ноябре 2018.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Экономика
Беглов потребовал контролировать прозрачность счетов за услуги ЖКХ
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства обратил внимание на начисление платежей за услуги ЖКХ.
Обновлено в 06:36
Экономика
Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32
Экономика
Госдума отказалась направлять средства ФНБ на поддержку экспорта
Представитель СП РФ Игорь Прокопенко, замдиректора департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета, сообщил, что норма о возможности направлять средства ФНБ на предоставление экспортных кредитов по достижении ликвидной части фонда объема свыше 7% ВВП не поддерживается.
Обновлено вчера в 07:22
Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Абызова 23 июля
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Аппарат омбудсмена рассказал о состоянии посаженного на цепь мальчика
Мальчик, который был, предположительно, посажен на цепь отцом на Кубани, освоился в реабилитационном центре с детьми, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае.
Обновлено в 06:12
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
Политика
Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ
После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
Патентные изображения Xiaomi Mi Mix 4 подтверждают четверную круглую камеру и знакомый форм-фактор
В Сети появились изображения их патента, в котором, как считают источники, описан именно Xiaomi Mi Mix 4. Устройство должно получить четверную основную камеру, размещенную круглом блоке в центральной верхней части задней панели.
Обновлено в 07:28
Культура
Книжная ярмарка Non/fiction впервые пройдет в Гостином дворе
Международная московская выставка-ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction 5-9 декабря впервые пройдет в Гостином Дворе, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры.
Обновлено в 05:36
Политика
Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.
Обновлено 21 июля в 12:08
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита
В Иркутской области задержали сотрудника ФСИН и его сообщника по подозрению в похищении 200 килограммов нефрита, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МВД.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Неугомонная Ольга Бузова похвасталась новой песней
Ольга Бузова поглощена творчеством – она часто записывает новые песни и собирает огромные залы.
Обновлено в 05:05