Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной КореиREGNUM 00:11

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны. Отмечается, что инцидент произошел у восточного побережья страны.
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В МО РФ опровергли сообщения о нарушении воздушного пространства Южной Кореи

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Что известно об инциденте с самолетами РФ и Южной Кореи над Японским морем

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В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
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Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
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Аппарат омбудсмена рассказал о состоянии посаженного на цепь мальчика

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