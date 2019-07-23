Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны. Отмечается, что инцидент произошел у восточного побережья страны.

Политика Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии.

Политика Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Общество В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.

Экономика Российские производители уменьшили размер упаковки Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.

Авто Обновлённый внедорожник Suzuki XL6 рассекречен до премьеры Официально представить Suzuki XL6 планируется 21 августа 2019 года. Новый внедорожник по дизайну не похож на предшественника.

Политика Глава администрации губернатора Хакасии уходит с должности Должность главы администрации губернатора Хакасии Павленко занял в ноябре 2018.

Экономика Беглов потребовал контролировать прозрачность счетов за услуги ЖКХ Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства обратил внимание на начисление платежей за услуги ЖКХ.

Экономика Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.

Экономика Госдума отказалась направлять средства ФНБ на поддержку экспорта Представитель СП РФ Игорь Прокопенко, замдиректора департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета, сообщил, что норма о возможности направлять средства ФНБ на предоставление экспортных кредитов по достижении ликвидной части фонда объема свыше 7% ВВП не поддерживается.

Финансы Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Политика Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.

Происшествия Аппарат омбудсмена рассказал о состоянии посаженного на цепь мальчика Мальчик, который был, предположительно, посажен на цепь отцом на Кубани, освоился в реабилитационном центре с детьми, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае.

Политика В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.

Политика Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.

Гаджеты Патентные изображения Xiaomi Mi Mix 4 подтверждают четверную круглую камеру и знакомый форм-фактор В Сети появились изображения их патента, в котором, как считают источники, описан именно Xiaomi Mi Mix 4. Устройство должно получить четверную основную камеру, размещенную круглом блоке в центральной верхней части задней панели.

Культура Книжная ярмарка Non/fiction впервые пройдет в Гостином дворе Международная московская выставка-ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction 5-9 декабря впервые пройдет в Гостином Дворе, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры.

Политика Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Происшествия Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита В Иркутской области задержали сотрудника ФСИН и его сообщника по подозрению в похищении 200 килограммов нефрита, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МВД.