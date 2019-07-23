Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной КореиREGNUM 00:11
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны. Отмечается, что инцидент произошел у восточного побережья страны.
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Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
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Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском
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Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
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Путин поручил утвердить программу строительства больниц в Севастополе
Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину РФ совместно с правительством Севастополя утвердить дорожную карту по строительству в городе больницы скорой помощи, инфекционной больницы и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:53
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
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Авто
Saleen презентовал новые кроссовер и электромобиль
Технически, Saleen показал три новых автомобиля на этом мероприятии, хотя третья машина на самом деле не нова и не предназначена для широких масс.
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Политика
В Великобритании сегодня объявят имя нового премьер-министра
За должность лидера партии борются два кандидата: бывший и нынешний главы МИД – Борис Джонсон и Джереми Хант.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Партия Зеленского получает однопартийное большинство в Верховной Раде
После обработки половины голосов «Слуга народа» набирает 42,46% процента голосов, что обеспечивает партии главы государства 122 места в парламенте.
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Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Росконтроль определил лучшие семечки
Обновлено в 06:00
Политика
Мосгоризбирком назвал виновных в забраковке подписей кандидатов
Причиной признания подписи избирателя недействительной является ошибка сборщика или самого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
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Футбол
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
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Шоу-бизнес
Бабкина возмутила пользователей Сети снимком без одежды и макияжа
Певица и художественный руководитель музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети, опубликовав снимок, на котором она запечатлена сидя в ванне без одежды и макияжа.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Транспорт
Парковочные места хотят сузить в России
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Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой опубликовал милое фото 11-месячной дочери
Звезда подарила долгожданную дочь любимому супругу хоккеисту Игорю Макарову. Счастливые родители недавно впервые показали лицо малышки.
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Технологии
Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов
В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
Обновлено в 01:59
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу
Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
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Технологии
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которую применят на предстоящих выборах в Мосгордуму.
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В Overwatch появится новый боец с вероятным именем Сигма
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Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
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Политика
Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ
Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
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Здоровье
Список принципов здорового питания разработали для россиян
Специалисты Роспотребнадзора разработали список принципов здорового питания, которого необходимо придерживаться всем россиянам для сохранения и укрепления здоровья.
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