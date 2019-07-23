Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной КореиREGNUM 00:11

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны. Отмечается, что инцидент произошел у восточного побережья страны.
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Что известно об инциденте с самолетами РФ и Южной Кореи над Японским морем

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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
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Saleen презентовал новые кроссовер и электромобиль

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За должность лидера партии борются два кандидата: бывший и нынешний главы МИД – Борис Джонсон и Джереми Хант.
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После обработки половины голосов «Слуга народа» набирает 42,46% процента голосов, что обеспечивает партии главы государства 122 места в парламенте.
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Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Общество

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Обновлено в 06:00
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Мосгоризбирком назвал виновных в забраковке подписей кандидатов

Причиной признания подписи избирателя недействительной является ошибка сборщика или самого кандидата в депутаты Московской городской думы.
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Певица и художественный руководитель музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети, опубликовав снимок, на котором она запечатлена сидя в ванне без одежды и макияжа.
Обновлено в 01:45
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Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене

Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
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Звезда подарила долгожданную дочь любимому супругу хоккеисту Игорю Макарову. Счастливые родители недавно впервые показали лицо малышки.
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В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
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Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
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Стартовала вторая проверка системы электронного голосования

Стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которую применят на предстоящих выборах в Мосгордуму.
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Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
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Список принципов здорового питания разработали для россиян

Специалисты Роспотребнадзора разработали список принципов здорового питания, которого необходимо придерживаться всем россиянам для сохранения и укрепления здоровья.
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