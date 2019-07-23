Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной КореиREGNUM 00:11
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны. Отмечается, что инцидент произошел у восточного побережья страны.
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Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
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Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.
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Наука
Геноцид в геноме
Эхо голодной зимы В сентябре 1944 года союзники готовили военную операцию "Маркет Гарден" для освобождения Нидерландов от немецкой оккупации.
Обновлено в 11:20
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Политика
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено в 14:18
Футбол
«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд
Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
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Политика
Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании
Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Политика
Политик Константин Боровой попросил убежища в США
Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
Обновлено в 13:45
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за технических проблем
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Осло — Москва благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 09:23
Футбол
Михайлович прошел первый курс химиотерапии
Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович пережил первый курс химиотерапии.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Число жертв пожара в детском лагере увеличилось до трех
Обновлено в 05:39
Наука
Антарктида – континент, где обитают таинственные чудовища
Значительно позже выяснилось, что с чудовищами встречались позднее и другие полярники, но предпочитали молчать, боясь отправиться в психиатрические клиники.
Обновлено в 14:15
Политика
Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой
Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 12:13
Единоборства
Посольство России в США поможет вернуть тело Дадашева на родину
Посольство России в Вашингтоне готово помочь доставить на родину тело боксёра Максима Дадашева, который скончался в США после травм, полученных во время поединка, сообщает RT.
Обновлено в 14:17
Кино
Тайка Вайтити поделился первым трейлером к «Кролику Джоджо»
Стоило кинофестивалю в Торотно объявить программу и анонсировать премьеру новой ленты новозеландца Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», как режиссёр тут же поделился в своём Instagram трейлером и постером грядущего фильма.
Обновлено в 12:14
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено в 08:17
Политика
В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В новостройке Севастополя упал лифт с тремя пассажирами
Обновлено в 15:01
Политика
В Пекине скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн ушел из жизни в возрасте 91 года.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Политика
В Белоруссии ввели уголовную ответственность за пропаганду нацизма
В Белоруссии ввели уголовную ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма.
Обновлено в 12:30