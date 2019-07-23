Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной КореиREGNUM 00:11

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны. Отмечается, что инцидент произошел у восточного побережья страны.
Читать в источнике
Обсудить119

Подробнее о событии

Минобороны ответило Южной Корее, которая открыла огонь по российским бомбардировщикам

URA.Ru03:30

В МО РФ опровергли сообщения о нарушении воздушного пространства Южной Кореи

RT на русском07:25

Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ

РБК05:49

Россия опровергла нарушение южнокорейского воздушного пространства

Газета.Ru10:53

Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

РИА Новости05:00

Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Интерфакс03:00

Что известно об инциденте с самолетами РФ и Южной Кореи над Японским морем

ТАСС04:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Наука

Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза

Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.
Обновлено в 14:52
Наука

Геноцид в геноме

Эхо голодной зимы В сентябре 1944 года союзники готовили военную операцию "Маркет Гарден" для освобождения Нидерландов от немецкой оккупации.
Обновлено в 11:20
Здоровье

Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Обновлено в 13:20
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Политика

МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено в 14:18
Футбол

«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд

Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
Обновлено в 12:36
Политика

Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Петербурге проходит акция памяти убитой активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 13:19
Политика

Политик Константин Боровой попросил убежища в США

Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
Обновлено в 13:45
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за технических проблем

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Осло — Москва благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 09:23
Футбол

Михайлович прошел первый курс химиотерапии

Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович пережил первый курс химиотерапии.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Число жертв пожара в детском лагере увеличилось до трех

Обновлено в 05:39
Наука

Антарктида – континент, где обитают таинственные чудовища

Значительно позже выяснилось, что с чудовищами встречались позднее и другие полярники, но предпочитали молчать, боясь отправиться в психиатрические клиники.
Обновлено в 14:15
Политика

Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой

Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 12:13
Единоборства

Посольство России в США поможет вернуть тело Дадашева на родину

Посольство России в Вашингтоне готово помочь доставить на родину тело боксёра Максима Дадашева, который скончался в США после травм, полученных во время поединка, сообщает RT.
Обновлено в 14:17
Кино

Тайка Вайтити поделился первым трейлером к «Кролику Джоджо»

Стоило кинофестивалю в Торотно объявить программу и анонсировать премьеру новой ленты новозеландца Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», как режиссёр тут же поделился в своём Instagram трейлером и постером грядущего фильма.
Обновлено в 12:14
Музыка

Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего

Обновлено в 08:25
Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено в 08:17
Политика

В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки

«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В новостройке Севастополя упал лифт с тремя пассажирами

Обновлено в 15:01
Политика

В Пекине скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн ушел из жизни в возрасте 91 года.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина

В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек

Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Посаженный на цепь мальчик рассказал, что отец и ранее наказывал его

Обновлено в 09:30
Происшествия

В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами

Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Политика

В Белоруссии ввели уголовную ответственность за пропаганду нацизма

В Белоруссии ввели уголовную ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма.
Обновлено в 12:30
Корейский кризисБольше новостей по теме
Главное