Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам РоссииМосква 24 вчера в 00:12
Отмечается, что самолетам Южной Кореи в итоге пришлось произвести предупредительные выстрелы по бомбардировщикам России. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее власти Южной Кореи отказали во въезде 16 российским туристам.
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В МО РФ опровергли сообщения о нарушении воздушного пространства Южной Кореи
RT на русскомвчера в 07:25
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