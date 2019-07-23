Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной КореиREGNUM 00:11

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны. Отмечается, что инцидент произошел у восточного побережья страны.
Читать в источнике
Обсудить81

Подробнее о событии

Военные раскрыли цели перехвата российского бомбардировщика южнокорейскими истребителями

URA.Ru07:36

В МО РФ опровергли сообщения о нарушении воздушного пространства Южной Кореи

RT на русском07:25

Что известно об инциденте с самолетами РФ и Южной Кореи над Японским морем

ТАСС04:47

Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ

РБК05:49

Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

РИА Новости05:00

Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Интерфакс03:00

В МО РФ сообщили о непрофессиональных и опасных маневрах южнокорейских F-16

ТК Звезда02:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Политика

Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Число жертв пожара в детском лагере увеличилось до трех

Число погибших в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до трех.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Врачи решили отложить ампутацию руки избитой в Ингушетии девочки

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии перенесли проведение ампутации правой руки избитой в Ингушетии девочки, чтобы дать организму время на восстановление и уже после этого принимать решение об уровне ампутации.
Обновлено в 08:08
Общество

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

Обновлено в 08:24
Политика

Джонсон назвал приоритеты на посту премьера Британии

Бори Джонсон, который был избран новым главой Консервативной партии Британии, выступая с речью, объявил новыми приоритетами победу над оппозицией и выход из ЕС (Brexit) до 31 октября.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии

Обновлено в 06:20
Происшествия

В Саратовской области из-за нехватки льготных лекарств возбуждено дело

По результатам доследственной проверки после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина в Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Обновлено в 09:00
Футбол

«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче

Обновлено в 08:41
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Псковской области

Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду

Обновлено 21 июля в 23:10
Транспорт

В Ростове с 1 августа вырастет стоимость проезда в транспорте

В Ростове вырастет стоимость проезда в общественном транспорте.
Обновлено в 06:10
Общество

В Нью-Йорке затопило улицы и метро

Обновлено в 06:42
Политика

Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ

Без лишних сложностей вид на жительство смогут также получить носители русского языка и те, кто сами или чьи родственники были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, пишет "RG".
Обновлено в 08:31
Политика

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Технологии

В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.
Обновлено в 01:00
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Политика

СМИ: Зеленский рассматривает Рябошапку на должность генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора.
Обновлено в 08:58
Здоровье

Китай намерен повсеместно прижать курильщиков к 2030 году

Более 80% населения Китая к 2030 году будут под защитой закона о запрете курения, говорится в плане действий в рамках инициативы «Здоровый Китай», сообщает 22 июля агентство Синьхуа.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Обновлено вчера в 12:00
Общество

Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев

Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»

В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Футбол

«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро

Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Политика

Владимир Путин поручил обеспечить региональные телеканалы возможностью вещания в цифровой среде

"Принять необходимые меры, направленные на обеспечение возможности вещания региональных (муниципальных) телеканалов в цифровой среде", - сказано в документе.
Обновлено в 06:38
Экономика

Комитет Госдумы отклонил поправку о поддержке экспортеров за счет ФНБ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.
Обновлено в 05:25
Авто

Появились снимки Hyundai Elantra следующего поколения

Hyundai Elantra следующего поколения, вероятно, заимствует дизайнерские решения из Hyundai Sonata, который дебютировал в начале этого года.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны

Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
Обновлено в 04:53
Политика

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора

Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Политика

В Госдуме оценили идею США по патрулированию Ормузского пролива

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление американского госсекретаря Майка Помпео о формировании коалиции с целью патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено в 04:14
Корейский кризисБольше новостей по теме
Главное