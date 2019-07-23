Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной КореиREGNUM 00:11
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны. Отмечается, что инцидент произошел у восточного побережья страны.
Читать в источнике
Оценить292
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Число жертв пожара в детском лагере увеличилось до трех
Число погибших в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до трех.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Врачи решили отложить ампутацию руки избитой в Ингушетии девочки
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии перенесли проведение ампутации правой руки избитой в Ингушетии девочки, чтобы дать организму время на восстановление и уже после этого принимать решение об уровне ампутации.
Обновлено в 08:08
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Политика
Джонсон назвал приоритеты на посту премьера Британии
Бори Джонсон, который был избран новым главой Консервативной партии Британии, выступая с речью, объявил новыми приоритетами победу над оппозицией и выход из ЕС (Brexit) до 31 октября.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Саратовской области из-за нехватки льготных лекарств возбуждено дело
По результатам доследственной проверки после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина в Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Обновлено в 09:00
Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче
Обновлено в 08:41
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Псковской области
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено 21 июля в 23:10
Транспорт
В Ростове с 1 августа вырастет стоимость проезда в транспорте
В Ростове вырастет стоимость проезда в общественном транспорте.
Обновлено в 06:10
Общество
В Нью-Йорке затопило улицы и метро
Обновлено в 06:42
Политика
Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ
Без лишних сложностей вид на жительство смогут также получить носители русского языка и те, кто сами или чьи родственники были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, пишет "RG".
Обновлено в 08:31
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Технологии
В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.
Обновлено в 01:00
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Политика
СМИ: Зеленский рассматривает Рябошапку на должность генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора.
Обновлено в 08:58
Здоровье
Китай намерен повсеместно прижать курильщиков к 2030 году
Более 80% населения Китая к 2030 году будут под защитой закона о запрете курения, говорится в плане действий в рамках инициативы «Здоровый Китай», сообщает 22 июля агентство Синьхуа.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Политика
Владимир Путин поручил обеспечить региональные телеканалы возможностью вещания в цифровой среде
"Принять необходимые меры, направленные на обеспечение возможности вещания региональных (муниципальных) телеканалов в цифровой среде", - сказано в документе.
Обновлено в 06:38
Экономика
Комитет Госдумы отклонил поправку о поддержке экспортеров за счет ФНБ
Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.
Обновлено в 05:25
Авто
Появились снимки Hyundai Elantra следующего поколения
Hyundai Elantra следующего поколения, вероятно, заимствует дизайнерские решения из Hyundai Sonata, который дебютировал в начале этого года.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
Обновлено в 04:53
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Политика
В Госдуме оценили идею США по патрулированию Ормузского пролива
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление американского госсекретаря Майка Помпео о формировании коалиции с целью патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено в 04:14