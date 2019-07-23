Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной КореиREGNUM 00:11
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны. Отмечается, что инцидент произошел у восточного побережья страны.
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Политика
Часть Венесуэлы осталась без электричества
В большей части Каракаса отключился свет. В других городах Венесуэлы жители также говорят об отсутствии электричества.
Обновлено вчера в 18:58
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира
Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира. В него вошло восемь футбольных клубов.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в аэропорт Антальи из-за нештатной ситуации
Самолет Boeing-767 авиакомпании AzurAir вернулся в аэропорт Антальи после сообщения о нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 03:38
Экономика
В США в ближайшее время могут объявить о штрафе для Facebook в $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (ФТК) Соединенных Штатов на текущей неделе объявит о достижении соглашения с компанией Facebook по делу об утечке данных пользователей.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона
Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено вчера в 20:38
Авто
Новый седан Genesis G80 тестируют возле Нюрбургринга
Новая генерация седана Genesis G80 продемонстрирует на себе эволюцию актуального дизайна с новыми элементами, уже опробованными на другой модели – G70.
Обновлено в 03:00
Политика
Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой войны Германию
Власти Польши пригласили Германию на годовщину начала Второй мировой войны, сообщает пресс-служба президента республики.
Обновлено в 01:47
Здоровье
Кукуруза и сахар могут ускорить процесс старения
Употребление кукурузы разрушает необходимые организму вещества Oмега-3 и Oмега-6, которые замедляют старение организма.
Обновлено в 03:57
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
В сирийском Идлибе при авиаударах погибли 60 человек
Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) сообщило о почти 60 погибших и свыше 100 раненых в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 04:07
Политика
Кравчук назвал ошибку Порошенко, которую рискует повторить Зеленский
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Петр Порошенко во время президентства неправильно выстраивал кадровую систему в политике, в итоге создав бизнес-империю, и теперь нынешний лидер страны Владимир Зеленский рискует столкнуться с похожей проблемой.
Обновлено в 02:45
Футбол
Шоу: «„МЮ“ проведёт более успешный сезон, чем предыдущий»
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу считает, что "красные дьяволы" в новом сезоне сыграют более успешно, чем в прошлом.
Обновлено в 02:18
Политика
Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду
Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:19
Общество
В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Представители творческого объединения запустили арт-объект в виде гигантского пельменя в озеро в парке Дружбы в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:37
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Шоу-бизнес
Бабкина возмутила пользователей Сети снимком без одежды и макияжа
Певица и художественный руководитель музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети, опубликовав снимок, на котором она запечатлена сидя в ванне без одежды и макияжа.
Обновлено в 01:45
Космос
Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка
В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.
Обновлено в 02:10
Политика
Палестинцы напали на саудовского борца за мир в Иерусалиме
В свою очередь исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Израиля Низар Амер написал в Twitter, что решительно осуждает «жестокое и аморальное поведение некоторых палестинцев возле мечети Аль-Акса в отношении саудовского медиа-деятеля, который приехал в Иерусалим, чтобы стать мостом мира и взаимопонимания между народами».
Обновлено в 03:55
Политика
США создадут коалицию по патрулированию Ормузского пролива
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о создании коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив.
Обновлено вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 06:35
Технологии
В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.
Обновлено в 01:00
Политика
«РИА Новости» сообщило о тайных тюрьмах СБУ в ряде городов Украины
Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и добровольческих батальонов действовали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других частях страны.
Обновлено в 03:47