Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в АрктикеLenta.ru вчера в 21:11
ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.
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Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
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Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
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Мантуров назвал число заявок на автомобили Aurus
Более 500 заявок поступило на люксовые российские автомобили Aurus.
Обновлено в 07:57
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Политика
ЦИК передал депутатский мандат Алферова Михаилу Берулаве
Передача вакантного мандата Алфёрова Берулаве осуществляется в связи с отказом зарегистрированного кандидата в депутаты, выдвинутого КПРФ, Петра Медведева от получения депутатского мандата, переданного ему постановлением ЦИК от 27 марта.
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Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Авто
Названы самые популярные новые иномарки на рынке России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Польские войска совершили рывок к «восточной стене»
Обновлено в 08:45
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Общество
В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Наука
Обнаружены обломки древнего корабля в Анталье
Группа ученых, исследовавших морское дно рядом с турецкой провинцией Анталья, обнаружила обломки древнего корабля, примерный возраст которого более трех тысяч лет.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Космос
Астрофизики впервые показали изображение черной дыры
Участники проекта Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий), крупной сети радиотелескопов, впервые показали изображение черной дыры.
Обновлено в 09:12
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Политика
Российский газ захотели перевозить на атомных подводных лодках
Перевозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути можно с помощью атомного подводного флота России, считает глава национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Обновлено в 07:41
Происшествия
На оранжевой ветке московского метро произошло задымление
По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.
Обновлено в 05:40
Политика
Путин обсудит с кабмином систему обращения с отходами
Организация займётся созданием единой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Совфед официально пригрозил НАТО войной за Керченский пролив
Совет Федерации РФ принял заявление о недопустимости нарушения процедур прохождения Керченского пролива украинскими кораблями, независимо от военного присутствия НАТО в Чёрном море.
Обновлено в 08:42
Политика
В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»
Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22