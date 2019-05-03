Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 годуRT на русском вчера в 21:36
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла. Такие данные опубликовал Всемирный совет по золоту. «Россия снова стала самым крупным покупателем, купив ещё 55,3 тонны в первом квартале», — говорится в сообщении.
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Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
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Охват антиизраильских ботов оценили в 10 млн пользователей, атакам подверглись Мадонна, представитель Франции на "Евровидении 2019" Билаль Хасани, итальянец Алессандро Махмуд, британец Майкл Рейс, ирландка Сара Мактернан и другие.
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Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
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Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».
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В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
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20 лет с ВИЧ: челнинка хочет написать книгу о своей трагической истории
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Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо может перейти в «Фенербахче»
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В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу
Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
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Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
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Футбол
Президент «Барселоны»: «Месси может играть до 45 лет»
31-летний Месси выступает за "сине-гранатовых" с 2003 года.
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Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму
Обновлено в 02:29
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Президенту Грузии прочат импичмент за отказ от военной базы США
Представители грузинской оппозиции пригрозили президенту страны Саломе Зурабишвили импичментом за отказ от размещения на территории Грузии военной базы США.
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Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
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В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт
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Армия и оружие
В Калининграде провели первую ночную репетицию парада Победы
Репетиция прошла в ночь на пятницу, 3 мая, под руководством замкомандующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева.
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Общество
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Обновлено в 04:31
Политика
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Замглавы министерства, курирующего все вопросы, связанные с ДНР и ЛНР, Юрий Грымчак пообещал оставить без паспортов тех граждан Украины, кто воспользуется возможностью получить российское гражданство.
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Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице
Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено вчера в 18:05
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Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца
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Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
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На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
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«Реал» может объявить о переходе Азара в мае
В случае, если «Челси» по сумме двух встреч проиграет «Айнтрахту» и не выйдет в финал Лиги Европы, о переходе Азара в «Реал» может быть объявлено уже 12 мая.
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Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
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