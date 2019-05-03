Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 годуRT на русском вчера в 21:36
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла. Такие данные опубликовал Всемирный совет по золоту. «Россия снова стала самым крупным покупателем, купив ещё 55,3 тонны в первом квартале», — говорится в сообщении.
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Политика
В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Обновлено в 01:36
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Политика
Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет
Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Грабитель отобрал у петербурженки телефон и 800 рублей
Ранее судимый мужчина 1990 года рождения пригрозил женщине ножом. Он потребовал дать ему телефон и наличные деньги.
Обновлено в 03:09
Политика
Венесуэльский суд выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса
Венесуэльский уголовный суд в четверг выдал ордер на арест лидера оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопеса, который ранее сбежал из-под домашнего ареста.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала о своей комфортной жизни в США
Популярная модель Виктория Лопырева рассказала своим подписчикам в микроблоге Instagram о своей комфортной жизни в США.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
На границе Белоруссии и Литвы задержали россиянина с 310 кг гашиша
На КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе задержали россиянина, который пытался перевезти крупную партию гашиша.
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Новая версия MIUI 10 приносит функции из Android Q
Компания Xiaomi выпустила тестовую сборку MIUI 10 9.5.1, которая принесла с собой несколько новых функций.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Улан-Удэ загорелось административное здание
Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Интернет
В Google появится новая функция для удаления информации пользователей
До последнего времени можно было выбрать только, хранить или не хранить информацию о пользователе в Google Аккаунте.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН
Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Авто
Бюджетный Hyundai ix35 побил рекорд продаж
Обновленная модель Hyundai ix35 установила рекорд продаж по итогам за первый квартал 2019 года, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.
Обновлено в 01:53
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Дождливая погода и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг
Облачная и дождливая погода с температурой до плюс 14 градусов ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено 01 мая в 23:24
Происшествия
Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым
Владислав Постников, который возглавляет екатеринбургское движение «Открытой России», вышел на связь.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Обновлено вчера в 09:09
Культура
Как Наталья Андрейченко победила алкоголизм и пережила предательство мужа: тайны русской «Мэри Поппинс»
В начале 2019 года Андрейченко объявила, что готова к третьему замужеству.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
В ВСУ раскрыли подробности операции по завоеванию территории в Луганской области
Военнослужащие батальона «Донбасс» 46-й бригады Вооруженных сил Украины осуществили успешную операцию по захвату территории в Луганской области.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга
Обновлено в 02:43
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Политика
Белый дом заявил о правовых неточностях в докладе Мюллера
Министерство юстиции США 18 апреля обнародовало итоговый доклад спецпрокурора Юрист Белого дома Эммет Флад заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США противоречит существующему праву, передает CNN.
Обновлено вчера в 18:08
Авто
Олимпийская чемпионка объяснила, почему продала подаренную властями машину
Двукратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Алла Шишкина подробно рассказала, почему она продала автомобиль, подаренный ей государством за спортивные заслуги.
Обновлено в 02:10