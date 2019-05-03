Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 годуRT на русском вчера в 21:36

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла. Такие данные опубликовал Всемирный совет по золоту. «Россия снова стала самым крупным покупателем, купив ещё 55,3 тонны в первом квартале», — говорится в сообщении.
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Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Интерфаксвчера в 19:11

Главные новости к утру 3 мая

Коммерсантъ00:05

Эксперты назвали Россию крупнейшим покупателем золота в мире

РБКвчера в 22:43

Россия в I квартале 2019 года стала лидером по закупкам золота

ТАССвчера в 20:37

Россия стала мировым лидером по закупкам золота

Газета.Ru06:01

Россию назвали рекордсменом по закупке золота в 2019 году

Известиявчера в 18:48

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

РИА Новостивчера в 18:04
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Происшествия

Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника

В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Общество

Кабмин выделил около 5 млрд руб. на создание комфортной среды

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение на распределение почти 5 млрд рублей между российскими регионами на проекты по созданию комфортной городской среды.
Обновлено в 03:55
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Петербурге арестовали сторонников Навального

Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.
Обновлено вчера в 03:20
Шоу-бизнес

Никите Преснякову провели медицинское обследование

Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Финансы

Рубль снижается к доллару и растет к евро

Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:21
Хоккей

Хоккеист Вишневский на год продлил контракт со «Спартаком»

Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал новый однолетний контракт с защитником Дмитрием Вишневским.
Обновлено в 05:40
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Гаджеты

Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото

"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Общество

В 20 свердловских муниципалитетах введён противопожарный режим

В Свердловской области решением глав муниципальных образований в 20 территориях введён особый противопожарный режим.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Кино

Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»

30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Политика

На Украине оценили готовность России к «военному обострению»

Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Здоровье

Секреты здоровья: как правильно тренировать тело и мозг в пожилом возрасте

«Вечерняя Москва» выяснила какие еще существуют способы для поддержания физического здоровья и красоты зрелых людей.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Унижавшую ребенка заведующую краснодарским детсадом пообещали уволить

Обновлено вчера в 06:31
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини

Для купания актриса, которой в феврале исполнился 41 год, выбрала белый купальник-бикини, продемонстрировав стройную фигуру.
Обновлено в 04:03
Общество

Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии

В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".
Обновлено в 02:17
Политика

В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.
Обновлено в 01:24
Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Авто

Hyundai рассекретила сведения о новой модели Ioniq

Южнокорейская модель электрокара Hyundai Ioniq несколько ранее была рассекречена на шпионских снимках, но теперь производителем раскрыты официальные параметры предстоящей новинки.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка

Напомним, Рейнольдс и Лайвли воспитывают двух дочерей — 4-летнюю Джеймс и 2-летнюю Инес.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае

Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
Кино

Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя

Обновлено в 02:33
Политика

На Украине рассказали о поставках газа из США

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
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