Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 годуРИА Новости 18:04

Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC). Отмечается, что всего было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, чем в начале 2018 года.

Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году

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