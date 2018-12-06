с чего всё началось

По итогам расследования, проведенного комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты бобслеиста на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы, а самому спортсмену было пожизненно запрещено принимать участие в Олимпиадах.

Россию могут отстранить от Игр-2020 из-за Зубкова

Хоккей Хоккей СКА обыграл «Ак Барс» со счетом 5:1 Встреча прошла в четверг, 6 декабря, в Петербурге. Первый гол у армейцев забил Патрик Херсли (8 минута).

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Футбол Футбол «Реал» забил «Мелилье» шесть мячей в Кубке Испании Мадридский "Реал" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу разгромил "Мелилью", выступающую в третьем по силе дивизионе страны, со счетом 6:1. По итогам двух встреч "сливочные" прошли в следующий раунд турнира.

Футбол Футбол «Торино» прошёл соперника из Серии С Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.

Спорт Спорт Фуркад выиграл первую индивидуальную гонку Кубка мира 6 декабря состоялась первая индивидуальная гонка нового сезона у мужчин и первое место завоевал француз Мартен Фуркад.

Футбол Футбол Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре

Футбол Футбол Алекс Сандру может продлить контракт с «Ювентусом» Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру в ближайшее время подпишет новый контракт, утверждает Football Italia.

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Футбол Футбол «Ницца» не намерена продлевать контракт с Балотелли Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер рассказал, что французский клуб не собирается продлевать контракт с итальянским нападающим Марио Балотелли.

Футбол Футбол Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи.