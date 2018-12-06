с чего всё началось

Российской сборной может грозить отстранение от участия в Олимпиаде-2020. ОКР уже подал апелляцию на решение Мосгорсуда. Напомним, что 22 ноября 2018 года МОК потребовал у Зубкова вернуть две золотые олимпийские медали.

Россию могут отстранить от Олимпиады 2020 года в Токио

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Спорт Спорт Коляда выиграл короткую программу на турнире в Загребе Петербургский фигурист Михаил Коляда выиграл короткую программу на турнире серии ISU Challenger Golden Spin of Zagreb, который проходит в столице Хорватии.