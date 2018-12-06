Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады 2020 года в Токио
Россию могут отстранить от Олимпиады 2020 года в ТокиоMagadanMedia.ru14:50
Российской сборной может грозить отстранение от участия в Олимпиаде-2020. ОКР уже подал апелляцию на решение Мосгорсуда. Напомним, что 22 ноября 2018 года МОК потребовал у Зубкова вернуть две золотые олимпийские медали.
MagadanMedia.ru14:50
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с чего всё началось
На официальном сайте ОКР есть заявление, где фактически говорится, что если Зубков не вернет медали, это будет означать, что в России не исполняют положения Олимпийской хартии МОК.Росбалт09:28
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