Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады 2020 года в Токио
MagadanMedia.ru
14:50

Российской сборной может грозить отстранение от участия в Олимпиаде-2020. ОКР уже подал апелляцию на решение Мосгорсуда. Напомним, что 22 ноября 2018 года МОК потребовал у Зубкова вернуть две золотые олимпийские медали.
MagadanMedia.ru14:50
с чего всё началось
На официальном сайте ОКР есть заявление
, где фактически говорится, что если Зубков не вернет медали, это будет означать, что в России не исполняют положения Олимпийской хартии МОК.
Росбалт09:28

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Александр Юрьевич Зубков
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Российский бобслеист и саночник, серебряный призёр Олимпиады-2006, бронзовый призёр Олимпиады-2010. Чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России. Майор. Президент Федерации бобслея России. 24 ноября 2017 г. решением комиссии МОК пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх. 1 февраля 2018 г. решением Спортивного арбитражного суда пожизненное отстранение отменено и заменено отстранением на один олимпийский цикл.
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