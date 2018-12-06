Спорт
По итогам расследования, проведенного комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты бобслеиста на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы, а самому спортсмену было пожизненно запрещено принимать участие в Олимпиадах.
Газета.Ru15:34
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с чего всё началось
«В своих действиях ОКР исходит из того, что решение CAS, даже будучи признанным неисполнимым на территории Российской Федерации, не повлечёт за собой отмену решений и санкций МОК, поскольку в принципе не может быть предметом пересмотра российскими государственными судебными инстанциями, включая Мосгорсуд, ввиду отсутствия юрисдикции последнего пересматривать решения, вынесенные международным арбитражем», — говорится в пресс-релизе ОКР.RT на русском13:07
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