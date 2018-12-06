с чего всё началось

По итогам расследования, проведенного комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты бобслеиста на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы, а самому спортсмену было пожизненно запрещено принимать участие в Олимпиадах.

Россию могут отстранить от Игр-2020 из-за Зубкова

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