Спорт

Россию могут отстранить от Игр-2020 из-за Зубкова
Газета.Ru
15:34

По итогам расследования, проведенного комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты бобслеиста на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы, а самому спортсмену было пожизненно запрещено принимать участие в Олимпиадах.
Газета.Ru15:34
с чего всё началось
«В своих действиях ОКР исходит из того, что решение CAS, даже будучи признанным неисполнимым на территории Российской Федерации, не повлечёт за собой отмену решений и санкций МОК, поскольку в принципе не может быть предметом пересмотра российскими государственными судебными инстанциями, включая Мосгорсуд, ввиду отсутствия юрисдикции последнего пересматривать решения, вынесенные международным арбитражем», — говорится в пресс-релизе
 ОКР.
RT на русском13:07

Подробнее о событии

ОКР выступил на стороне МОК и CAS в споре с Зубковым. Почему?

Советский спорт14:30

Россию могут отстранить от Игр-2020 из-за Зубкова

Газета.Ru15:34

МОК беспокоен отказом Мосгорсуда признать решение Спортивного арбитражного суда в отношении Александра Зубкова

Эхо Москвы18:09

МОК требует от Зубкова вернуть медали Сочи-2014

Спорт-Экспресс11:49

МОК поприветствовал апелляцию ОКР на решение Мосгорсуда по делу Зубкова

ТАСС10:29

МОК потребовал от Зубкова вернуть две золотые медали Сочи-2014

Sports.ru11:03

ОКР подал апелляцию на решение Мосгорсуда по Александру Зубкову

РИА Новости03:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Панарин сделал 2 передачи

Обновлено в 22:35
Спорт

Пять россиянок выступят в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

Пять россиянок и единственная кореянка разыграют медали в финале юниорского Гран-при в Ванкувере в женском одиночном катании.
Обновлено в 22:36
Хоккей

СКА обыграл «Ак Барс» со счетом 5:1

Встреча прошла в четверг, 6 декабря, в Петербурге. Первый гол у армейцев забил Патрик Херсли (8 минута).
Обновлено в 22:14
Футбол

«Реал» обыграл «Мелилью» в Кубке Испании с общим счетом 10:1

Обновлено в 21:30
Футбол

Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре

Обновлено в 22:32
Футбол

Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции

Обновлено в 22:36
Спорт

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке

Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку, вторым финишировал Йоахннес Кюн из Германии на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) 6 декабря, сообщает Союз биатлонистов России.
Обновлено в 16:33
Баскетбол

«Химки» уступили «Баварии» в Евролиге

Обновлено в 17:37
Футбол

«Торино» прошёл соперника из Серии С

Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.
Обновлено в 17:08
Футбол

«Манчестер Сити» подпишет вратаря сборной США

Игрок сборной США уже прошел медицинское обследование и подписал контракт.
Обновлено в 21:36
Хоккей

Игорь Никитин: «ЦСКА получал глупые удаления в матче с „Авангардом“»

Обновлено в 17:25
Хоккей

«Торпедо» одержал победу над минским «Динамо»

Обновлено в 17:19
Футбол

Тренера Талалаева дисквалифицировали в Армении до конца сезона

Главный тренер ереванского «Пюника» Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года за оскорбление арбитра.
Обновлено в 21:59
Футбол

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи.
Обновлено в 15:57
Футбол

«Ницца» не намерена продлевать контракт с Балотелли

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер рассказал, что французский клуб не собирается продлевать контракт с итальянским нападающим Марио Балотелли.
Обновлено в 20:25
ещё по теме
Александр Юрьевич Зубков
Российский политик
Российский бобслеист и саночник, серебряный призёр Олимпиады-2006, бронзовый призёр Олимпиады-2010. Чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России. Майор. Президент Федерации бобслея России. 24 ноября 2017 г. решением комиссии МОК пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх. 1 февраля 2018 г. решением Спортивного арбитражного суда пожизненное отстранение отменено и заменено отстранением на один олимпийский цикл.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное