В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.

с чего всё началось

Проект решения, которое обязывает Россию отказаться от ограничения уже готов, «Известия» ознакомились с документом. Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.

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