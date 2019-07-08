Экономика
Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиковИзвестия 14:30
Проект решения, которое обязывает Россию отказаться от ограничения уже готов, «Известия» ознакомились с документом. Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.
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с чего всё началось
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.Известия17:01
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Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
Пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота обнаружен в Приморье, сообщает поисковое объединение "АвиаПоиск" в своем Instagram.
Обновлено в 23:12
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 16:24
Общество
Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших
Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.
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Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Происшествия
14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено в 13:31
Политика
Берлин признал необходимость «Северного потока - 2»
Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ нуждается в газопроводе "Северный поток — 2". Об этом сообщает Bild.
Обновлено в 21:56
Шоу-бизнес
Жанна Фриске: Счастье любит тишину
Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
Обновлено в 18:00
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено в 22:18
Культура
Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 13:42
Политика
Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»
Местные жители встретили бывшего украинского лидера криками "ганьба", что значит "позор".
Обновлено в 18:16
Общество
Ученые назвали вырубки лесов причиной наводнения в Иркутской области
Сплошные вырубки леса, проводившиеся в 70-х - 80-х годах прошлого века, могли стать одним из факторов, из-за которых в Иркутской области произошло масштабное наводнение.
Обновлено в 22:32
Кино
В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер
В Берлине в возрасте 100 лет скончался известный кинопродюсер Артур Браунер.
Обновлено в 21:43
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Общество
Названо самое холодное место в Подмосковье
Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 20:17
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре
Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Политика
Россия и Украина проведут прямой телемост
Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.
Обновлено в 21:25
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Общество
В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара
Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Происшествия
В Иркутской области остался только один подтопленный населенный пункт
Город Тулун — единственный населенный пункт в Иркутской области, который остается подтопленным из-за паводка, сообщило МЧС.
Обновлено в 08:39
Космос
Китайские «божьи коровки» угрожают империи Маска
В 2019-м в рамках проекта на орбиту Земли выведены восемь спутников Ladybeetle («Божья коровка»), с помощью которых и тестируют замкнутые системы Интернета вещей.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03