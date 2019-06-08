Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионовИзвестия 00:33

Президент ECA, босс «Ювентуса» Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов, которую поддерживает глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин. Клубам предложили обдумать всё до середины июня, когда члены ECA соберутся на Мальте для детального обсуждения.

с чего всё началось

Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА. Об этом заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо.

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов

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