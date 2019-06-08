Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионовГазета.Ru 01:04

Президент ECA, босс «Ювентуса» Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов, которую поддерживает глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин. Клубам предложили обдумать всё до середины июня, когда члены ECA соберутся на Мальте для детального обсуждения.

с чего всё началось

Россия может остаться вне обновленной Лиги чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА. Такое развитие событий возможно в случае принятия нового формата турнира, сообщил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) по футболу в России Даниэль Серихидо.

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов

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