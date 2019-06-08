Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионовИзвестия 00:33
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА. Об этом заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в РФ Даниэль Серехидо.
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с чего всё началось
Президент ECA, босс «Ювентуса» Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов, которую поддерживает глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин. Клубам предложили обдумать всё до середины июня, когда члены ECA соберутся на Мальте для детального обсуждения.Известиявчера в 17:01
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