Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла ЛигеРИА Новости вчера в 23:08

ECA и УЕФА не вдаются в детали новой схемы. Все, что удалось узнать СМИ, — с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп, а на четыре — по восемь команд.

с чего всё началось

Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.

Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге

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