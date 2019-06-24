Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирусLenta.ru 04:19
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации. В пресс-релизе Group-IB, поступившем в редакцию «Ленты.ру», сказано, что кампания по рассылке вируса-вымогателя все еще активна.
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с чего всё началось
В июне специалисты Group-IB обнаружили более 1,1 тыс. фишинговых писем, содержащих Troldesh (также известен как Shade, XTBL, Trojan.Encoder.858, Da Vinci, No_more_ransome). Этот вирус шифрует файлы на зараженном устройстве пользователя и требует у них выкуп, чтобы восстановить доступ к информации.РБК02:02
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