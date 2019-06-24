Технологии

Блокирующий компьютеры вирус атакует россиянГазета.Ru 06:59

Письма с вирусом рассылаются с почтовых ящиков крупных компаний и СМИ. Отмечается, что количество подобных вредоносных писем во втором квартале текущего года превысило 6 тыс. Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
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