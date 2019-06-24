Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиянГазета.Ru 06:59
Письма с вирусом рассылаются с почтовых ящиков крупных компаний и СМИ. Отмечается, что количество подобных вредоносных писем во втором квартале текущего года превысило 6 тыс. Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
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Двенадцать домов, в которые смогут переехать жильцы в рамках программы реновации, будет построено в Москве до конца года, с момента старта программы в столице введено в эксплуатацию более 40 жилых домов, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
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В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие
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Обновлено в 03:59
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Обновлено вчера в 14:05
Общество
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Обновлено вчера в 10:47
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Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Анапы в Уфу
Самолет, летевший с юга России, вынужденно сел в аэропорту Курумоч из-за срабатывания сигнализации о разгерметизации воздушного судна.
Обновлено в 05:48
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Большой театр меняет схему продажи билетов
Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
Обновлено в 03:10
Интернет
В Telegram появились чаты для общения с людьми неподалёку
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Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
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Политика
Зеленский уволил начальника управления СБУ по Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Шмитько с должности начальника главного управления Службы безопасности в Крыму, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Обновлено в 07:06
Технологии
Инновационный детектор лжи разработали в Академии ФСО
В Академии Федеральной службы охраны (ФСО) разработали новый детектор лжи с учетом когнитивной психологии и психофизиологии человека.
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Футбол
Глушаков ищет новый клуб через Instagram
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Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
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Обновлено в 02:06
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Армия и оружие
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Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.
Обновлено в 06:38