Экономика
В России увеличат размер материнского капиталаРИА Новости 12:20
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится. Такое заявление она сделала на полях Петербургского международного экономического форума.
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Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Игры
Baldur’s Gate 3 покажут в рамках презентации Google Stadia
With half of that being confirmed, BG3 is looking likely.https: / / t.co / FjlUPwmQH3 — Liam Robertson (@ Doctor_Cupcakes) June 3, 2019 А инсайдер Лиам Робертсон написал, что именно на этой презентации Larian Studios анонсирует Baldur's Gate 3.
Обновлено 04 июня в 04:47
Экономика
Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет.
Обновлено в 05:59
Политика
Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона
Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
Обновлено в 12:40
Спорт
Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР
В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.
Обновлено в 08:27
Общество
Россия расширила список сильнодействующих веществ
Правительство внесло препараты прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под действие статьи 234 УК РФ.
Обновлено в 14:46
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии
Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию.
Обновлено в 14:09
Кино
«Болотная Тварь» загнулась менее чем за неделю
Феноменальный провал Сериалы стримингового сервиса DC Universe «Титаны» и «Роковой патруль» нашли свою аудиторию, а вот «Болотной твари», расширяющей популярную вселенную, кинокомпания Warner Bros. оказалась не рада.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Общество
Роскомнадзор пригрозил блокировкой девяти VPN-сервисов
Из десяти VPN-сервисов, которым Роскомнадзор разослал уведомления о подключении к реестру запрещенной информации, это сделал только один.
Обновлено в 08:43
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Новак объяснил сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+
В мае Россия сократила среднесуточный уровень добычи нефти на 317 тыс. барр. в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года, тем самым на 39% перевыполнив обязательства в рамках сделки ОПЕК+, которая подразумевает снижение на 228 тыс. барр. в сутки, сообщало агентство.
Обновлено в 14:19
Футбол
Неймар снова получил тяжелую травму и пропустит Кубок Америки
Как отмечается, Неймар получил травму еще в первом тайме матча и был заменен.
Обновлено в 04:26
Кино
Актер Холланд проспойлерил сюжет нового «Человека-паука»
Обновлено в 10:20
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Футбол
Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги
Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Музыка
В Екатеринбурге показали график выступлений на Ural Music Night
Организаторы Ural Music Night презентовали полную программу фестиваля.
Обновлено в 05:22
Экономика
Магазины сети «Перекресток» начнут принимать пластиковые бутылки
Магазины сети "Перекресток" начнут принимать пластиковые бутылки у россиян, а компания Unilever займется выпуском новой продукции из переработанного полимерного сырья.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Мать Тимати объявила конкурс на имя будущего наследника
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова в своём Instagram объявила конкурс на лучшее имя малыша, который родится у её сына и модели Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:45
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Футбол
Нидерланды — Англия 0:1 (1-й тайм)
Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман и главный тренер команды Англии Гарет Саутгейт определились со стартовыми составами своих дружин на полуфинальных матч Лиги наций.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери
Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено в 13:00
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Политика
Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Нюша и Ханна опубликовали совместную фотографию с дочерьми
3 июня певицы Ханна и Нюша вместе прогуливались со своими маленькими дочками.
Обновлено в 06:58
Общество
Экс-жена Малашенко обвинила Божену Рынску в краже ковра
Бывшая жена ушедшего из жизни медиаменеджера Игоря Малашенко обвинила его вдову в краже ковра, сообщает РЕН ТВ в четверг, 6 июня.
Обновлено в 09:18