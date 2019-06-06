Экономика
Россиянок поддержат за рождение первенцаLenta.ru 13:25
Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сообщает газета «Московский комсомолец».
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Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова
Обновлено в 08:38
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Происшествия
ФСБ отчиталась о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане
Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников.
Обновлено в 13:48
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ
Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Обновлено в 13:45
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Футбол
Американский миллиардер Коммиссо официально приобрел «Фиорентину»
Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Коммиссо официально стал владельцем «Фиорентины».
Обновлено в 07:19
Финансы
Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:54
Религия
Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
Телеведущая решилась на перемены во внешности. Юлия Меньшова решилась на кардинальную смену имиджа.
Обновлено в 07:30
Политика
Трамп пригрозил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести повышенные пошлины на товары из Китая, "по крайней мере" еще $300 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:11
Наука
Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях
Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Общество
Россия расширила список сильнодействующих веществ
Правительство внесло препараты прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под действие статьи 234 УК РФ.
Обновлено в 14:46
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
Мбаппе поддержал получившего травму Неймара
Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил слова поддержки своему одноклубнику бразильцу Неймару, получившему травму в товарищеском матче против сборной Катара.
Обновлено в 15:24
Экономика
Топилин назвал регионы с самым бедным населением
По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
51-летняя финалистка мистического шоу сообщила о приятном событии — она вышла замуж.
Обновлено в 11:40
Здоровье
В Омске может появиться центр ядерной медицины
В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Омской области Александр Бурков встретился с председателем совета директоров группы компаний «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным и обсудил с ним условия создания в Омске центра ядерной медицины.
Обновлено в 07:53
Политика
Си Цзиньпин удостоен степени почетного доктора СПбГУ
Председатель КНР Си Цзиньпин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Обновлено в 13:27
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Политика
Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Обновлено в 12:23
Здоровье
Инфекционист предупредила об опасности купания в фонтанах
Фонтаны с чашей, в которых вода циркулирует по замкнутой системе и стоит на жаре, крайне опасна, заявила Русанова.
Обновлено в 07:57