Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФГазета.Ru 18:15

Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, бывший муж россиянки требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку.
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