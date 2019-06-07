Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФГазета.Ru 18:15
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, бывший муж россиянки требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку.
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В Канзасе суд приговорил россиянку к семи годам тюрьмы за похищение своих детей
Комсомольская правда18:15
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