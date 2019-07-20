Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в БарселонеИзвестия 09:02
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом. По словам девушки, после этого она проснулась на пустыре, где ее удерживали и насиловали четверо мужчин в течение двух дней, пишет газета La Vanguardia.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Единоборства
Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии
Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Футбол
Konami представила Аршавина в качестве легенды в PES 2020
Обновлено в 08:13
Футбол
«Краснодар» отыгрался с 0:2 и победил «Уфу»
Обновлено в 09:23
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Общество
Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек
Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено в 08:26
Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Полиция Рима ищет сирийца, угрожавшего терактом
Полиция Рима ищет молодого сирийца, который заявил, что может совершить теракт в столице Италии.
Обновлено в 04:46
Футбол
Крылья Советов — Арсенал (Тула) 2:3 (2-й тайм)
На 52-й минуте встречи Игорь Горбатенко подал с углового на дальний угол вратарской, где Максим Беляев пробил в противоход вратарю, и Александру Тудорие подставил ногу с близкой дистанции.
Обновлено в 10:39
Кино
Создатель первого «Оно» подал в суд на создателей второго «Оно»
Обновлено в 09:53
Футбол
В «Баварии» исключили переход в команду Гарета Бэйла
Главный тренер мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Нико Ковач отреагировал на информацию о возможном переходе в команду полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
Обновлено в 08:13
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Энергетика
Бензин в Грузии подорожал до максимальных значений
Бензин в Грузии в субботу, 20 июля, подорожал в среднем на 5 тетри (0,02 доллара), сообщает ТАСС со ссылкой на предложения автозаправочных станций.
Обновлено в 10:45
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами
"На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.
Обновлено в 08:39
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко попал в больницу после тренировки
Недавно Сашу доставили в больницу. По словам Яны Рудковской, Гном Гномыч упал на льду после сложного прыжка.
Обновлено в 07:07
Футбол
Лучший бомбардир Кубка Африки-2019 завершил карьеру в сборной
Напомним, на Кубке Африки-2019 нигерийцы заняли третье место, а 30-летний футболист стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять голов в семи матчах.
Обновлено в 02:11
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов показал на фото кормление семимесячной дочери
Известный исполнитель Эмин Агаларов поделился с поклонниками снимком, где запечатлен момент кормления его семимесячной дочери Афины.
Обновлено в 06:57
Политика
Депутат Госдумы признала необходимость закона о домашнем насилии
Депутат Госдумы России Оксана Пушкина заявила о необходимости принятия закона о профилактике домашнего насилия.
Обновлено в 10:09
Музыка
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Инна Чурикова остается в реанимации в тяжелом состоянии
75-летняя Инна Чурикова остается в реанимации НИИ им. Н.Склифосовского в тяжелом состоянии, куда она попала после падения со сцены во время спектакля.
Обновлено вчера в 01:39
Экономика
WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных
Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.
Обновлено вчера в 22:03