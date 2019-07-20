Поиски еще двоих подозреваемых продолжаются. В российском посольстве в Мадриде РИА Новости сообщили, что в пятницу в генконсульство в Барселоне обратилась россиянка с просьбой выдать документы для возвращение на родину в связи с утратой загранпаспорта.

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

Политика Меркель отправили в длительный отпуск после приступов дрожи Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отправится в длительный отпуск, чтобы попытаться вылечить редкое заболевание, которое приводит к дрожи - 65-летняя Меркель напугала правительство ФРГ ухудшением состояния своего здоровья.

Политика Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.

Политика Украина уличила Венгрию в создании анклава на Закарпатье Временно исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Украины Егор Божок заявил о том, что власти Венгрии предпринимают попытки по созданию анклава на территории Украины.

Авто Hyundai Accent и Elantra получат вариатор Напомним, что Hyundai Accent фактически является двойником продающегося в России Hyundai Solaris, однако теперь машины будут заметно отличаться, поскольку помимо вариатора Accent получит также 1,6-литровый мотор Smartstream с комбинированным впрыском топлива.

Происшествия ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.

Технологии Хакеры взломали сайт тайных подрядчиков ФСБ 13 июля 2019 года на главной странице сайта московской IT-компании «Сайтэк» появилось странное изображение: жёлтый улыбающийся пекафейс во весь экран.

Политика Трамп обещал урезать расходы бюджета в случае переизбрания Президент США Дональд Трамп намерен существенно оптимизировать бюджетные расходы в случае переизбрания на второй срок в 2020 году.

Политика На крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками на крупнейшее металлургическое предприятие страны — «АрселорМиттал Кривой Рог».

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Футбол «Ростов» – «Спартак»: Левников не удалил спартаковца На 86-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (2:2) ошибся арбитр Кирилл Левников, не показавший второе предупреждение спартаковцу Зелимхану Бакаеву и не удаливший его с поля.

Происшествия Все энергоблоки Калининской АЭС вышли на полную мощность По информации концерна "Росэнергоатом", все четыре энергоблока Калининской АЭС выведены на полную мощность после произошедшей 18 июля остановки трех из них, вызванной коротким замыканием.

Политика В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".

Экономика РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов.

Происшествия Хакеры взломали сайт, почту и Twitter полиции Лондона Кибервзломщики вскрыли интернет-страницу, электронную почту и аккаунт Скотленд-Ярда, пишет британская газета The Independent.

Политика Оскорбивший Путина грузинский телеведущий вернется в эфир Отстраненный на два месяца после оскорблений в адрес президента России Владимира Путина телеведущий Георгий Габуния сможет вернуться к работе, заявил новый генеральный директор телеканала «Рустави 2» Паата Салия в эфире Palitra TV.

Политика Россия заявила о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17 17 июля, в пятую годовщину авиакатастрофы, в российском внешнеполитическом ведомстве высказались по поводу расследования инцидента: в официальном комментарии Министерства иностранных дел России говорится, что трагедия превратилась в инструмент нечистоплотной политической игры против РФ.

Общество Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.

Футбол «Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя» "Красно-белые" уже согласовали трансфер футболиста за 6 миллионов евро. Ранее об интересе к Н'Джие заявило "Динамо".

Культура Месть мафии, яд или мистика. Что убило великого Брюса Ли Будучи сыном актёра, Брюс Ли дебютировал в кино в три года, сыграв в фильме маленькую девочку.

Кино HBO показала официальный трейлер «Хранителей» На мероприятие Comic-Con 2019 канал HBO привёз новый трейлер будущего сериала «Хранители».

Армия и оружие В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.