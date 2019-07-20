В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

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