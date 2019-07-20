Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в БарселонеРИА Новости 08:16

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
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Российскую туристку изнасиловали в Барселоне

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СМИ: задержаны подозреваемые в причастности к изнасилованию россиянки в Барселоне

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Газета.Ru10:05
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