Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в БарселонеРИА Новости 08:16
Поиски еще двоих подозреваемых продолжаются. В российском посольстве в Мадриде РИА Новости сообщили, что в пятницу в генконсульство в Барселоне обратилась россиянка с просьбой выдать документы для возвращение на родину в связи с утратой загранпаспорта.
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Общество
Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено в 12:28
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче второго тура РПЛ
Обновлено в 13:57
Политика
Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области
Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Политика
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
Обновлено в 12:45
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Транспорт
В Москве начали строить станцию метро «Университет Дружбы Народов»
Станцию метро "Университет Дружбы Народов" начали строить на Коммунарской линии в Москве, написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:50
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено в 04:23
Футбол
«Ростов» и «Спартак» определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».
Обновлено в 13:24
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Марселя» в «Спартак»
Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком», сообщает Total Football.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Единоборства
Мэнни Пакьяо и Кит Турман показали одинаковый вес перед титульным боем
Обновлено вчера в 18:15
Политика
В США изменят тест на получение гражданства
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) собирается пересмотреть тест на натурализацию.
Обновлено в 04:59
Политика
Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400
Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:06
Космос
«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Футбол
Скабеева посетила Мамаева и Кокорина в тюрьме
Телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, что посетила отбывающих наказание в исправительном учреждении в Белгородской области футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 13:40
Финансы
Путин не исключил снижения ставки по ипотеке
"Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", - заявил Путин.
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Здоровье
Гастроэнтеролог Виктория Суджиянова рассказала, в каких случаях вредно есть овощи
Врач-гастроэнтеролог Виктория Суджиянова выступила в прессе с рекомендациями об употреблении овощей.
Обновлено в 11:23
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
В Подмосковье за получение взятки задержали двух следователей
Главное следственное управление СК РФ по Московской области совместно с ФСБ России выявили факт получения взятки следователями двух территориальных следственных отделов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 03:54
Игры
Видео: вышел аренный шутер Telefrag VR для VR-шлемов
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Виктория действительно скоро станет студенткой. Недавно телезвезда похвасталась, что дочь окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»
Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09