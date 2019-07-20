Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в БарселонеРИА Новости вчера в 08:16
Поиски еще двоих подозреваемых продолжаются. В российском посольстве в Мадриде РИА Новости сообщили, что в пятницу в генконсульство в Барселоне обратилась россиянка с просьбой выдать документы для возвращение на родину в связи с утратой загранпаспорта.
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Происшествия
Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло
Обновлено вчера в 21:56
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на борт МКС
Космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, прибывшие к Международной космической станции на корабле «Союз МС-13», открыли люки перешли на борт МКС.
Обновлено в 00:33
Общество
Руководитель дела «Чистые руки» умер в Италии
В Италии скончался бывший прокурор, руководитель громкого дела "Чистые руки" Франческо Саверио Боррелли.
Обновлено вчера в 18:00
Кино
«Мстители:Финал» могут стать самым кассовым фильмом в истории
Обновлено в 00:31
Политика
Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своем YouTube-канале запись, которая показывает проблемное состояние ракетного крейсера.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение
«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено вчера в 14:15
Экономика
Минтруд не станет увеличивать пособия по безработице в 2020 году
Максимальный и минимальный размеры пособий по безработице в следующем году сохранятся на нынешнем уровне — восемь тысяч и полторы тысячи рублей соответственно.
Обновлено 19 июля в 11:57
Здоровье
Медики заявили о скрытых опасностях твердого сыра
Обновлено вчера в 14:03
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 12:44
Музыка
Сергей Шнуров вернется в шоу «Голос»
Обновлено вчера в 16:00
Политика
На украинскую певицу Приходько напали на концерте в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады Анастасия Приходько подверглась нападению во время концерта в Виннице.
Обновлено вчера в 10:08
Путешествия
СМИ рассказали о новом виде туризма в России
Обновлено вчера в 22:58
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
В Сети опубликована видеозапись того, как Корпус стражей Исламской революции задержал танкер Stena Impero, который шел под британским флагом.
Обновлено вчера в 18:48
Музыка
Бузова записала странное видео перед VK Fest 2019
Обновлено вчера в 13:21
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, кому вредно есть овощи
Гастроэнтеролог Виктория Суджиянова рассказала, кому вредно есть овощи.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
В Донецкой области произошла первая попытка фальсификации выборов
На участке в школе города Бахмут в Донецкой области Украины члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования на выборах в Верховную раду, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина
Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными
В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено вчера в 22:40
Энергетика
Путин объяснил, почему цены на бензин должны расти
Эксперты отмечают, что, с одной стороны, это даст НПЗ возможность продохнуть, но затем стоит ожидать новую волну подорожания бензина, которая ударит по всей экономике страны, потому что рост цен на топливо придется на время сбора урожая.
Обновлено вчера в 01:12
Общество
Минпромторг предложил позволить продавцам не считать пиво алкоголем
Пиву и пивоваренной продукции нужно вернуть самостоятельный статус в розничной торговле и не подвергать напиток ограничениям другой алкогольной продукции, говорится в разработанном Минпромторгом проекте развития торговли на 2019-2025 годы.
Обновлено вчера в 05:22
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено вчера в 12:49
Здоровье
Станции скорой помощи Абакана «жесточайше» не хватает специалистов
Напомним, в январе министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш говорил о том, что несколько врачей из скорой помощи и детской больницы Абакана перешли на работу в соседний Минусинск.
Обновлено в 00:49
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56