Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в БарселонеРИА Новости 08:16
Поиски еще двоих подозреваемых продолжаются. В российском посольстве в Мадриде РИА Новости сообщили, что в пятницу в генконсульство в Барселоне обратилась россиянка с просьбой выдать документы для возвращение на родину в связи с утратой загранпаспорта.
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Происшествия
Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
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В Иране обвинили США в разрушении ядерной сделки
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил власти Соединённых Штатов в одностороннем подходе к ядерной сделке.
Обновлено в 15:11
Космос
Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС
Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
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Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
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Наука
Названы способные повлиять на появление рака события в жизни
Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Политика
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
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Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
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Политика
Донбасс открестился от плана Медведчука
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать в Донбассе автономный регион, тем более что Конституция Украины это позволяет.
Обновлено вчера в 13:11
Футбол
Факел — Чертаново 0:0
В матче третьего тура первенства ФНЛ Мордовия дома обыграла Спартак-2 1:0. Победу саранчанам принес Константин Базелюк.
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Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Футбол
ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»
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Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Гаджеты
Из компании Xiaomi начали уходить топ-менеджеры
Из компании Xiaomi начали уходить топ-менеджеры, по крайне мере о таком намерении заявили сразу два представителя – глава отдела бренда Poco Джай Мани (Jai Mani) и международный директор по продуктам и маркетингу Xiaomi Донован Сунг (Donovan Sung).
Обновлено в 13:31
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Оливер Стоун попросил Путина стать крёстным его дочери
Американский режиссёр Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой стать крёстным отцом его дочери.
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Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter полиции Лондона
Кибервзломщики вскрыли интернет-страницу, электронную почту и аккаунт Скотленд-Ярда, пишет британская газета The Independent.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне
Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила в своем Facebook, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения, вблизи украинской границы.
Обновлено в 13:53
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче
Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:24
Экономика
Греция реформирует экономику с учётом требований кредиторов
Власти Греции намерены провести масштабную реформу экономики с учётом договорённостей, достигнутых с международными кредиторами.
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Политика
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Авто
Немцы выпустили Fiat Ducato с гамаком на крыше
Немецкое тюнинг-ателье Sunlight сделало из Fiat Ducato универсальный фургон для путешествий и активного отдыха.
Обновлено в 06:06
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
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Саудовская Аравия отпустила иранский танкер из Джидды
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Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Спорт
Великая уступила Харлан в финале чемпионата мира
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Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12