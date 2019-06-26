Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана БессмертияLenta.ru 17:38
Суд расценил действия девушки как выражение явного неуважения к обществу, в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Видео с танцем жительница Брянска разместила в социальных сетях в апреле 2019 года.
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с чего всё началось
Советский суд Брянска оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу А. Червякову за видео танца в стиле реггетон на площадке памятника «Курган Бессмертия».Новая газета13:16
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