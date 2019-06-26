Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана БессмертияLenta.ru 17:38

с чего всё началось

Суд расценил действия девушки как выражение явного неуважения к обществу, в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Видео с танцем жительница Брянска разместила в социальных сетях в апреле 2019 года.

Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Армия и оружие Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия и был сбит во время боевых действий в Триполи.

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Происшествия В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

Политика Предсказуемая обида: как Россия и Грузия скатились в новый конфликт Эскалация Остроты ситуации добавило то, что власти не нашли ничего лучшего, как попытаться перехватить внутриполитическую инициативу с помощью инструментализации российской угрозы: последовало жесткое заявление Зурабишвили, в котором Россия была названа врагом.

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Общество Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.

Общество Мантуров прокомментировал растраты на дорогие отели в командировках Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию издания Transparency International Russia, в которой рассказывалось о расходах российских чиновников на командировки.

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Общество Опрос выявил неготовность россиян отказаться от мобильных телефонов 43 процента респондентов утверждают, что не смогут обойтись без мобильной связи. Еще 34 процента не готовы отказаться от доступа в Интернет.

Политика Twitter запретит политическую рекламу в Канаде Компания Twitter запретит в Канаде политическую рекламу в своей социальной сети до начала предвыборной кампании кандидатов и партий, участвующих в парламентских выборах.

Политика Страны Совета Европы выступили за возвращение России в ПАСЕ Многие страны-члены Совета выступили за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), сообщил глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.

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Экономика Инфляция сдвинулась с нулевой отметки С начала месяца этот показатель составил 0,1%, с начала года — 2,5%. Предыдущие три недели инфляция сохранялась на нулевом уровне.

Футбол Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.

Происшествия В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.