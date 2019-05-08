Политика

Россиянку Бутину освободят из-под стражи в США 5 ноябряНТВ 08:56

В федеральном Бюро тюрем США сообщили, что осужденная в США россиянка Мария Бутина выйдет на свободу 5 ноября текущего года. Мария Бутина в настоящее время отбывает срок в американской тюрьме. Ее обвинили в том, что она работала на территории США в качестве иностранного агента, не регистрируясь.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Осужденная в Штатах россиянка Мария Бутина выйдет на свободу в начале ноября

Эхо Москвы14:30

Бутину пока не перевели в федеральную тюрьму США

РИА Новостивчера в 16:10

Бутину освободят из-под стражи 5 ноября

ТАСС08:48

Марию Бутину пообещали освободить 5 ноября

Телеканал 360°09:03

Мария Бутина выйдет на свободу через полгода

Вести.Ru08:59

Названа дата освобождения из-под стражи Марии Бутиной

РЕН ТВ08:45

В США назвали дату освобождения россиянки Марии Бутиной из тюрьмы

РБК09:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Обновлено в 04:32
Происшествия

Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо

Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100

Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Технологии

Хакеры взломали криптобиржу Binance и похитили биткоинов на $41 млн

Хакеры взломали одну из крупнейших криптобирж в мире по объему торгов — Binance — и похитили биткоины почти на 41 миллион долларов, говорится в сообщении компании Binance.
Обновлено в 04:14
Музыка

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Политика

Порошенко назвал свою главную цель в политике

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после поражения на апрельских выборах остаётся в политике, чтобы обеспечить неотвратимость курса Незалежной в ЕС и НАТО.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие

КНДР назвала «рутинными учениями» недавние ракетные стрельбы

Центральное телеграфное агентство Кореи в среду, 8 мая, сообщило, что северокорейские власти не только назвали «рутинными военными учениями по обороне» недавние ракетные стрельбы, но и осудили нервную реакцию со стороны западных стран.
Обновлено в 09:48
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay

В настоящее время Хэтчбек LADA XRay продается в России в четырех комплектациях. Их стоимость составляет 650 до 843 тысяч рублей.
Обновлено в 13:48
Здоровье

Медики рассказали о главных причинах развития рака кожи

Медики рассказали о главных причинах, способных вызывать рак кожи у человека. Они также дали свод рекомендаций по защите от заболевания.
Обновлено в 11:56
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

Обновлено в 16:59
Космос

Спутники системы ГЛОНАСС получат высокоточные водородные часы

В Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года сообщается, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» получит пассивный водородный стандарт частоты с точностью в 10 раз большей, чем рубидиевые и цезиевые «часы», установленные на спутниках системы ГЛОНАСС сейчас.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

Обновлено в 12:20
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Политика

В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США

Представители пограничной и таможенной служб США задержали в апреле почти 110 тысяч человек, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу.
Обновлено в 19:59
Гаджеты

Представлена новая операционная система Android 10

Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено в 04:24
Политика

В команде Зеленского закон об украинском языке назвали «кнутом»

Напомним, 25 апреля законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой 278 голосами из 450.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М - источник.
Обновлено в 20:03
Спорт

Медведева: иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

Обновлено в 14:53
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов

В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено в 17:08
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Матери Кокорина стало плохо во время оглашения приговора

Матери футболиста «Зенита» Александра Кокорина стало плохо во время оглашения приговора сыну в Пресненском суде Москвы.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Софья Каштанова с сыном возвращается из Мексики в Россию

31-летняя актриса рожала в Мексике, где живет ее мать. Теперь же знаменитость рассказала, что возвращается с маленьким сыном домой.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Наука

Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами

Американские и британские медики впервые в истории медицины применили генетически модифицированные бактериофаги против микобактерии, родственницы туберкулезной палочки.
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное