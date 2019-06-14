Футбол

Россиянки переиграли сборную Сербии в товарищеском матчеМатч ТВ 13:48

Женская сборная России обыграла команда Сербии в товарищеской встрече. Матч завершился со счетом 76:67.
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Турнир в Ренне. Женщины. Россия обыграла Сербию, Франция встречается с Турцией

Sports.ru11:36

Россиянки переиграли сборную Сербии в товарищеском матче

Матч ТВ13:48

Россиянки переиграли сборную Сербии в товарищеском матче

Sportbox.RU13:48

Женская сборная России по баскетболу победила Сербию в контрольном матче

РИА Новости14:53
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