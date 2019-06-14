Футбол
Россиянки переиграли сборную Сербии в товарищеском матчеМатч ТВ 13:48
Женская сборная России обыграла команда Сербии в товарищеской встрече. Матч завершился со счетом 76:67.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:28, Вашингтон
Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:37
Авто
Toyota анонсировала появление новых функций безопасности
Японский автопроизводитель анонсировал две новые функции безопасности для своих автомобилей, которые будут применяться, начиная со следующего года.
Обновлено в 03:37
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Происшествия
ОМОН задерживает посетителей «Ямы» по указанию активистов «Лев против»
Активисты «Лев против» уже приходили в «Яму» 1 и 7 июня. В первый их визит между активистами и присутствующими произошел конфликт.
Обновлено в 15:12
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТС
В "Укртрансгазе" рассказали, что объемов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня.
Обновлено в 14:00
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Политика
Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта
В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и 7 собак
Как сообщили владельцы приюта, спасенных кошек и собак разместят в другом помещении.
Обновлено в 06:20
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
Обновлено вчера в 06:21
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Футбол
Защитник «Рубина» Калинин перешёл в «Динамо»
Обновлено в 11:39
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:02
Политика
В Албании демонстранты напали на кортеж премьера
Толпа демонстрантов преградила путь кортежу премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Албании Эди Рамы в городе Либрадж на востоке страны.
Обновлено в 11:35
Технологии
ФАС потребовала объяснений у «Билайна» и Mail.ru Group
Ранее RSpectr рассказывал о том, что пользователи «Билайна» и сервисов Mail.ru Group столкнулись со сложностями: абоненты оператора, являющиеся пользователями сервисов медиахолдинга, не могут полноценно работать с такими ресурсами, как Mail.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте», Delivery Club и т.д. Изображение: Fas.gov.ru.
Обновлено в 09:53
Экономика
Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов
Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Китай оказался участником производства F-35
Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation – поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.
Обновлено в 13:58
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35