Баскетбол
Россиянки переиграли сборную Сербии в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 13:48
Женская сборная России обыграла команда Сербии в товарищеской встрече. Матч завершился со счетом 76:67.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:08, Вашингтон
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Обновлено вчера в 01:11
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Политика
В Душанбе открылся саммит СВМДА
В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:57
Происшествия
МАК обнародовал предварительный отчет по авиакатастрофе в Шереметьево
Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет авиакомпании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Мурманск, 5 мая аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево и загорелся.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Фигуристка Медведева показала, как ест цветы
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором ест цветы.
Обновлено в 01:59
Происшествия
На Пулковском шоссе произошло ДТП из-за утки с утятами
Обновлено в 06:25
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Политика
Новак: Сохранение транзита газа через Украину не несет рисков для «Северного потока-2»
Возможное сохранение транзита газа через Украину не несет рисков для проекта "Северный поток-2", заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Общество
Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями
Выпуск передачи Малышевой "Жить здорово" назывался "Откуда берутся дети-кретины".
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске поделилась трогательным фото с певицей
Сестра покойной Жанны Фриске опубликовала архивное фото, где она запечатлена вместе с певицей.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков
Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.
Обновлено в 05:01
Политика
Путин призвал продолжать СВПД по Ирану
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала подросшую дочь
Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным.
Обновлено вчера в 22:48
Авто
Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95
В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02