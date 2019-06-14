Баскетбол

Россиянки переиграли сборную Сербии в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 13:48

Женская сборная России обыграла команда Сербии в товарищеской встрече. Матч завершился со счетом 76:67.
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Турнир в Ренне. Женщины. Россия – Франция, Турция встретится с Сербией

Sports.ru07:07

Женская сборная России по баскетболу победила Сербию в контрольном матче

РИА Новостивчера в 14:53

Россиянки переиграли сборную Сербии в товарищеском матче

Sportbox.RUвчера в 13:48

Россиянки переиграли сборную Сербии в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 13:48
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:08, Вашингтон
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

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Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию попали более 170 человек

Обновлено в 03:43
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Политика

В Душанбе открылся саммит СВМДА

В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Происшествия

МАК обнародовал предварительный отчет по авиакатастрофе в Шереметьево

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет авиакомпании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Мурманск, 5 мая аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево и загорелся.
Обновлено вчера в 09:17
Общество

Фигуристка Медведева показала, как ест цветы

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором ест цветы.
Обновлено в 01:59
Происшествия

На Пулковском шоссе произошло ДТП из-за утки с утятами

Обновлено в 06:25
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Политика

Новак: Сохранение транзита газа через Украину не несет рисков для «Северного потока-2»

Возможное сохранение транзита газа через Украину не несет рисков для проекта "Северный поток-2", заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»

Обновлено вчера в 23:04
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 07:09
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Общество

Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями

Выпуск передачи Малышевой "Жить здорово" назывался "Откуда берутся дети-кретины".
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске поделилась трогательным фото с певицей

Сестра покойной Жанны Фриске опубликовала архивное фото, где она запечатлена вместе с певицей.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков

Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

Обновлено в 05:25
Политика

Путин призвал продолжать СВПД по Ирану

Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала подросшую дочь

Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Политика

Шредер назвал законным присоединение Крыма к России

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным.
Обновлено вчера в 22:48
Авто

Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95

В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Обновлено в 08:02
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