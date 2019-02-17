Россиянки обыграли украинок в матче за «бронзу» ЧЕ по мини-футболуРоссийская газета 14:31

Женская сборная России по мини-футболу завоевала "бронзу" чемпионата Европы в Португалии. В игре за третье место россиянки одолели украинок в серии послематчевых пенальти - 3:2.

Россиянки обыграли украинок в матче за «бронзу» ЧЕ по мини-футболу

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