Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили ЗападВзгляд.ру вчера в 20:35

с чего всё началось

Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров. Материал о мероприятии, который был посвящен годовщине воссоединения Крыма с Россией, опубликовала Daily Mail.

Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад

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