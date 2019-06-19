Общество

Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили ЗападВзгляд.ру вчера в 20:35

Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров. Материал о мероприятии, который был посвящен годовщине воссоединения Крыма с Россией, опубликовала Daily Mail.
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Читатели британской газеты Daily Mail
 восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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Общество

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