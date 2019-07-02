Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Мексики на Универсиаде. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственным голом на 72-й минуте отметилась Алина Лихота.

Россиянки добыли победу над Мексикой в рамках Универсиады

Происшествия Женщина ударила ножом пьяного мужа в ходе ссоры в центре Москвы Утром 2 июля в Таганском районе столицы женщина нанесла ранения ножом своему супругу.

Футбол Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.

Политика Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Российские и зарубежные СМИ опубликовали расследование Ивана Голунова, из-за которого, по словам журналиста, началось его уголовное преследование.

Происшествия Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).

Шоу-бизнес Елена Перминова разделась на вечеринке в Париже Очередным поводом стала Неделя моды в Париже, а точнее, вечеринка Carine Roitfeld Parfums, посвященная новому аромату.

Транспорт Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.

Политика Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.

Здоровье Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Армия и оружие Черноморский флот РФ направил в Персидский залив спасательный буксир Спасательный буксир Черноморского флота "Профессор Николай Муру" впервые совершает переход в Персидский залив из Новороссийска, говорится в сообщении пресс-службы флота.

Культура Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.

Авто NYT: умер бывший глава концернов Ford и Chrysler Бывший руководитель корпораций Ford и Chrysler Ли Якокка умер во вторник в штате Калифорния в возрасте 94 лет.

Происшествия Разбойник с ножом и бутылкой напал на магазин в Невском районе Разбойное нападение на продуктовый магазин в Невском районе было совершено ранним утром 2 июля.

Авто Названы самые популярные в России авто по цене до 2 млн рублей В основу рейтинга самых популярных в России авто по цене от 1,5 до 2 млн рублей лег средний ценник каждой конкретной модели с учетом всех модификаций, проданных на территории нашей страны с января по май.

Общество Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.

Авто Новый Renault Duster показали на тизерном изображении На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.