Футбол
Россиянки добыли победу над Мексикой в рамках УниверсиадыМатч ТВ 01:28
Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Мексики на Универсиаде. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственным голом на 72-й минуте отметилась Алина Лихота.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:51, Вашингтон
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