Происшествия
Арест женщины по подозрению в контрабанде лекарств объяснили в МВДГазета.Ru 11:33
В Московском главке МВД опровергли информацию об аресте женщины в отделении Почты России, в котором она забрала посылку с запрещенным в стране лекарством, предназначенным для своего тяжелобольного 10-летнего сына. Об этом сообщает сайт столичного ГУ МВД.
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Армия и оружие
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США исключили продажу Турции F-35
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Для многих Вера Брежнева является иконой стиля. На днях она удивила поклонников, нарушив модное табу.
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В Санкт-Петербурге откроется новое общественное пространство
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