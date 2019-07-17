В Московском главке МВД опровергли информацию об аресте женщины в отделении Почты России, в котором она забрала посылку с запрещенным в стране лекарством, предназначенным для своего тяжелобольного 10-летнего сына. Об этом сообщает сайт столичного ГУ МВД.

Арест женщины по подозрению в контрабанде лекарств объяснили в МВД

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