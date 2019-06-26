Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнствуLenta.ru 08:50

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина считает, что женщины должны рожать раньше - так будет полезно и им самим, и их детям.

с чего всё началось

Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.

Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству

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