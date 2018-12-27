В аэропорту Хельсинки в середине декабря задержали россиянку, сообщила РИА Новости ее мать Светлана Рогожина. Она сообщила, что ее 30-летнюю дочь Миру Тэрада задержали в Хельсинки 15 декабря.

с чего всё началось

Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.

Россиянка задержана в Финляндии по запросу США

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