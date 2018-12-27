Происшествия
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
Россиянка задержана в Финляндии по запросу СШАИзвестия16:00
Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Известия16:00
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с чего всё началось
В аэропорту Хельсинки в середине декабря задержали россиянку, сообщила РИА Новости ее мать Светлана Рогожина. Она сообщила, что ее 30-летнюю дочь Миру Тэрада задержали в Хельсинки 15 декабря.РИА Новости15:04
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США продолжают охоту на россиян: в Хельсинки схвачена гражданка России Мира Тэрада
Комсомольская правда10:45
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Политика
Путин подписал законы о смягчении наказания за «лайки» и «репосты»
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих частичную декриминализацию ст. 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").
Обновлено в 15:49
Происшествия
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Обновлено в 16:00
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.
Обновлено в 07:43
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Космос
Ракета «Союз-2» стартовала с космодрома Восточный
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими и иностранными спутниками стартовала с космодрома Восточный в Амурской области.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали испытания комплекса «Авангард»
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сказал, что испытания комплекса «Авангард» подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
NI оценил испытания «Авангарда»
Журнал The National Interest прокомментировал испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".
Обновлено в 15:10
Путешествия
Турция вводит для туристов налог на безопасность
Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Страсбурге закрыли железнодорожный вокзал из-за сообщений о бомбе
Железнодорожный вокзал Страсбурга эвакуирован из-за СМС-сообщения с угрозой взорвать спрятанную бомбу, сообщает 27 декабря интернет-портал Alsace.
Обновлено в 15:18
Баскетбол
«Химки» проиграли «Басконии» в Евролиге
«Химки» потерпели поражение от «Басконии» в матче баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:26
Хоккей
Кравцов стал автором первой шайбы сборной России по хоккею на МЧМ-2019
Сборная России открыла счёт в матче с Данией на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года, проходящем в канадских городах Ванкувер и Виктория.
Обновлено в 16:50
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Обновлено в 09:04
Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено вчера в 11:22
Энергетика
Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 5%
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов 26 декабря поднялась более чем на 5% и превысила $53 за баррель.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре
В новогодний праздничный вечер на сцене Большого театра будет представлен балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Неизвестные напали на церковь в Вене
Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Экс-резидента Comedy Club обокрали в Москве
Экс-резидент популярного телешоу Comedy Club, участник дуэта «Сёстры Зайцевы» Роман Юнусов не досчитался 92 тысяч рублей на своей банковской карте.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W совершил полет вдоль побережья Крыма.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».
Обновлено в 13:15
Общество
Путин подписал закон об ответственном обращении с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Меркель
Немецкая авиакомпания Lufthansa ответственна за вынужденную посадку лайнера Airbus А340, на котором канцлер Ангела Меркель летела на саммит G20.
Обновлено в 01:09
Общество
МВД хочет внести изменения в паспорта россиян
МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
Второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность
Второй блок Симферопольской (Таврической) теплоэлектростанции выведен на номинальную мощность, оба блока подают энергию в сеть, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 13:50
Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима
Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено в 10:06
Спорт
Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции
Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.
Обновлено в 12:20
Политика
Украина введет санкции против археологов, работавших в Крыму
Власти Украины приняли решение ввести санкции в отношении археологов, которые работали на территории Крымского полуострова.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Водитель не выпустил на выезд машину детской реанимации
В Москве водитель заблокировал машину скорой помощи, выезжавшую из больницы Святого Владимира.
Обновлено в 14:23
Культура
Песков пошутил, что пришлось сбежать с работы ради премьеры шоу Навки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал на премьерный показ шоу "Аленький цветочек" своей жены-фигуристки Татьяны Навки и пошутил, что ради этого пришлось сбежать с работы.
Обновлено в 11:25
Интернет
Instagram ввел новый способ прокрутки ленты новостей
Социальная сеть Instagram добавила новый способ прокрутки ленты с фотографиями — из стороны в сторону.
Обновлено в 11:15