Футбол

Россиянка назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионовСпорт день за днем 11:11

Назначены арбитры на финальный матч женской Лиги чемпионов «Лион» – «Барселона». Как сообщает официальный сайт УЕФА, работать на игре в качестве главного рефери будет Анастасия Пустовойтова.
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Россиянка Пустовойтова обслужит финальный матч женской Лиги чемпионов

Чемпионат10:27

Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов

Sport24.ru09:35

Россиянка впервые назначена главным арбитром финала женской футбольной Лиги чемпионов

ТАСС10:01

Россиянка будет выполнять роль главного арбитра в финале женской Лиги чемпионов

Матч ТВ09:51

Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской ЛЧ

РИА Новости10:17

Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс09:29

Арбитр из России будет судить финал женской ЛЧ. Кажется, снова виноват «КраСава»

Sports.ru10:34
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
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