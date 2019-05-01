Россиянка назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионовСпорт день за днем 11:11

Назначены арбитры на финальный матч женской Лиги чемпионов «Лион» – «Барселона». Как сообщает официальный сайт УЕФА, работать на игре в качестве главного рефери будет Анастасия Пустовойтова.

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Происшествия Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Политика Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».

Политика Штаб Зеленского опроверг сообщения о покупке его женой квартиры за полцены «Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — цитирует заявление пресс-службы «РИА Новости».

Шоу-бизнес Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.

Происшествия Полицейские избили российскую журналистку в Париже Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.

Авто Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.

Финансы Стал известен курс рубля к летним отпускам «Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.

Авто Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.

Гаджеты Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Общество В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация» «Монстрация» в Новосибирске проходит с 2004 года, однако ее согласовывают не каждый год.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

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